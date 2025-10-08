logo

Оккупанты пошли штурмом на Купянском направлении: чем все закончилось
commentss НОВОСТИ Все новости

Оккупанты пошли штурмом на Купянском направлении: чем все закончилось

Операторы ССО сорвали наступление врага на Купянском направлении

8 октября 2025, 13:52
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Операторы Сил специальных операций Украины сорвали попытку продвижения российских войск на Купянском направлении. Во время операции бойцы 8-го полка ССО уничтожили трех оккупантов. Об этом говорится в сообщении Сил специальных операций ВС Украины.

Оккупанты пошли штурмом на Купянском направлении: чем все закончилось

Бои за Купянск. Фото: из открытых источников

На Купянском направлении группа воинов 8 отдельного полка Сил специальных операций своими действиями не дали продвинуться противнику.

Применяя ударные FPV враг был загнан в здания. После чего операторы провели зачистку нескольких зданий, где засел противник.

В результате трех российских военнослужащих было уничтожено, остальные были вынуждены отступить.

Читайте также на портале "Комментарии" — заместитель командира 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" в эфире Ранок.LIVE рассказал, что Купянск стал эпицентром активных боевых действий и отличается от классической линии фронта — оккупанты пробираются пехотными группами, переодеваются в гражданскую форму и пытаются инфильтрироваться под местных жителей.

"Даже нашим пилотам приходится рассматривать: это гражданский передвигается между домами или какой- то россиянин. Это очень тяжело — они могут гражданскими не быть, поэтому гражданских призывать вообще. Кто не эвакуировался – это очень плохо", – отмечает военный.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Купянске происходит большая зачистка города от россиян, которые проникали в населенный пункт малыми группами. Тем не менее, город и громада находятся под контролем Сил обороны Украины. Об этом в эфире национального телемарафона "Единые новости" сообщил начальник Купянской ГВА Андрей Беседин.




Источник: https://t.me/ukr_sof/2159
