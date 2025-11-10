Окупанти переслідують кримських татар – у Генічеську заочно засудили двох людей за участь у батальйоні Челебіджихана

Російська окупаційна адміністрація продовжує переслідування громадян України на захоплених територіях. На тимчасово окупованій частині Херсонщини так званий Генічеський районний суд виніс заочні вироки чоловікові та жінці, яких окупанти звинувачують у причетності до "Кримськотатарського добровольчого батальйону імені Номана Челебіджихана". Цей підрозділ у Росії вважають "забороненим формуванням", а його згадування часто використовують як привід для тиску та кримінальних справ проти кримських татар і проукраїнських активістів.

Окупаційна влада засудила заочно двох кримських татар

Про винесення вироків повідомив у своєму телеграм-каналі призначений Кремлем псевдогубернатор окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо. За його словами, окупаційний "суд" призначив жінці 8,5 року ув’язнення, а чоловікові – 9 років колонії суворого режиму. Обох осіб оголошено в розшук.

Українські правозахисники називають подібні рішення політично мотивованими й такими, що мають на меті залякування населення на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що репресивна система в Росії вже розправилася з тими росіянами, які у перші місяці повномасштабної війни проти України виступали за припинення бойових дій. Тепер Кремль вирішив взятися за знищення прихильників режиму та війни, які чимось не догодили владі або її поплічникам. Нещодавно також повідомлялося, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров "впав у немилість" російського диктатора Володимира Путіна після телефонної розмови з державним секретарем США Марко Рубіо. Низка подій останніх днів свідчить, що позиції головного дипломата РФ похитнулися.