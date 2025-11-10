logo

Оккупанты преследуют крымских татар - в Геническом заочно осудили двух человек за участие в батальоне Челебиджихана
Оккупанты преследуют крымских татар - в Геническом заочно осудили двух человек за участие в батальоне Челебиджихана

10 ноября 2025, 17:10
Проніна Аня

Российская оккупационная администрация продолжает преследование граждан Украины на захваченных территориях. На временно оккупированной части Херсонщины так называемый Генический районный суд вынес заочные приговоры мужчине и женщине, которых оккупанты обвиняют в причастности к "Крымскотатарскому добровольческому батальону имени Номана Челебиджихана". Это подразделение в России считают "запретным формированием", а его упоминание часто используют как повод для давления и уголовных дел против крымских татар и проукраинских активистов.

Оккупационные власти осудили заочно двух крымских татар

О вынесении приговоров сообщил в своем телеграмм-канале назначенный Кремлем псевдогубернатор оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, оккупационный суд назначил женщине 8,5 года заключения, а мужчине — 9 лет колонии строгого режима. Оба лица объявлены в розыск.

Украинские правозащитники называют подобные решения политически мотивированными и преследующими цель запугивания населения на временно оккупированных территориях.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что репрессивная система в России уже расправилась с теми россиянами, которые в первые месяцы полномасштабной войны против Украины выступали за прекращение боевых действий. Теперь Кремль решил взяться за уничтожение сторонников режима и войны, чем-то не угодивших власти или ее приспешникам. Недавно также сообщалось , что министр иностранных дел России Сергей Лавров "впал в немилость" российского диктатора Владимира Путина после телефонного разговора с государственным секретарем США Марко Рубио. Ряд событий последних дней свидетельствует, что позиции главного дипломата РФ пошатнулись.



