Окупанти панікують через шалений успіх ЗСУ: наслідки кризи для РФ щшокують

В окупованому Криму загострюється паливна криза: постачання бензину на півострів знову зірвалося, а окупаційна адміністрація не має ефективного рішення для стабілізації ситуації. Бензовози систематично не можуть дістатися до Криму, що лише посилює дефіцит пального. Про це розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

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Він пояснив, що сухопутний маршрут до півострова перебуває під постійною загрозою ураження і фактично прострілюється. Через це перевізники або відмовляються здійснювати рейси, або вимагають суттєво вищу оплату через підвищені ризики.

За його словами, російська сторона не здатна гарантувати безпечну логістику. Українські сили відстежують переміщення техніки, і вже фіксується різке скорочення кількості бензовозів, що свідчить про серйозні перебої в транспортному сполученні.

Андрющенко нагадав, що раніше основний потік пального йшов через Чонгар, однак міст двічі зазнавав уражень, що фактично паралізувало нормальне постачання. Окупанти намагалися запровадити реверсний рух, але така схема не підходить для великовантажного транспорту, зокрема бензовозів.

Важливо, що через Чонгар нині дозволено пропускати лише транспорт до 3,5 тонни, тобто фактично легкові авто. Попри це, зафіксовані спроби перевозити пальне у каністрах приватними машинами, що не вирішує проблему дефіциту.

Окупаційна влада розглядає варіант обходу маршруту через Армянськ, однак це не усуває ключових ризиків. Крім того, повідомляється про пошкодження кількох невеликих мостів, що ще більше ускладнює логістику та створює затримки у постачанні.

“Думаю, росіянам у Севастополі треба вчитися користуватись гужовим транспортом, велосипедами, ногами в кінці кінців і забувати про наявність палива”, — зазначив Петро Андрющенко.

Експерт наголосив, що нинішня паливна криза є значно глибшою за попередні періоди, адже компенсувати дефіцит неможливо ні збільшенням виробництва, ні зовнішніми поставками. Водночас удари по залізничній інфраструктурі на окупованих територіях, зокрема в районі Мелітополя, фактично перекривають і цей канал постачання.

“Отже, всю логістику ми зупинили. Окрім того, добиваємо їх нафтопереробку. тому бензину немає, так само як і немає причин сподіватися, що він десь з’явиться”, — підсумував керівник Центру вивчення окупації.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент України Володимир Зеленський заявив, що країна у перспективі може вийти на рівень щоденного застосування до 600 безпілотників і ракет проти території Росії. Водночас, на думку військового експерта, офіцера запасу ЗСУ Андрія Крамарова, реалізація такого сценарію найближчим часом виглядає малоймовірною.