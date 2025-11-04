Окупанти не зупиняться: озвучено тривожний прогноз наступу Путіна взимку

Російський наступ не зупиниться, і бойові дії продовжаться навіть взимку. Таку думку висловив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, член групи "Інформаційний спротив". За його словами, для російських військ зараз вкрай важливо не зупинятися, адже вони сподіваються досягти своїх цілей, не зважаючи на складні погодні умови.

Фото: з відкритих джерел

Олександр Коваленко зазначив, що найбільш гарячими точками на фронті в зимовий період стануть південні напрямки. Йдеться про Добропільський, колишній Новопавлівський та Гуляйпільський напрямки, які утворюють важливий південно-донецький плацдарм. Активність противника також буде зберігатися на Куп'янському напрямку, зокрема в районі міста Куп'янськ. Експерт також припускає, що росіяни продовжуватимуть тиск на Лиман, намагаючись утримувати важливі стратегічні позиції.

"Інші ділянки фронту, ймовірно, зазнають або стагнації, або ж будуть відзначатися стабілізаційними діями з нашого боку", — підсумував Коваленко, додаючи, що війна триватиме, і російський наступ не припиниться найближчим часом.

У свою чергу, Володимир Горбач, виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, не очікує швидкого припинення бойових дій, попри можливі зміни в інтенсивності з початком 2024 року. Горбач вважає, що навіть після зими, коли Росія, ймовірно, відчує виснаження своїх ресурсів, активність на фронті може дещо знизитись через демотивацію та вичерпання матеріальних запасів. Однак він також підкреслив, що Росія не зупинить свої зусилля до того часу, поки не переконається в тому, що не зможе зламати український опір.

