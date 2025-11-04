Оккупанты не остановятся: озвучен тревожный прогноз наступления Путина зимой

Российское наступление не остановится, и боевые действия продолжатся даже зимой. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко, член группы "Информационное сопротивление". По его словам, для российских войск сейчас крайне важно не останавливаться, ведь они надеются достичь своих целей, несмотря на сложные погодные условия.

Фото: из открытых источников

Александр Коваленко отметил, что наиболее горячими точками на фронте в зимний период станут южные направления. Речь идет о Добропольском, бывшем Новопавловском и Гуляйпольском направлениях, которые образуют важный южно-донецкий плацдарм. Активность противника также будет сохраняться на Купянском направлении, в частности, в районе города Купянск. Эксперт также предполагает, что россияне будут продолжать давление на Лиман, пытаясь удерживать важные стратегические позиции.

"Другие участки фронта, вероятно, испытывают либо стагнации, либо будут отмечаться стабилизационными действиями с нашей стороны", — подытожил Коваленко, добавляя, что война будет продолжаться, и российское наступление не прекратится в ближайшее время.

В свою очередь, Владимир Горбач, исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, не ожидает скорейшего прекращения боевых действий, несмотря на возможные изменения в интенсивности с началом 2024 года. Горбач считает, что даже после зимы, когда Россия, вероятно, почувствует истощение своих ресурсов, активность на фронте может несколько снизиться из-за демотивации и истощения материальных запасов. Однако он также подчеркнул, что Россия не остановит свои усилия до тех пор, пока не убедится, что не сможет сломать украинское сопротивление.

