Окупанти не на жарт наступають: стало відомо про нову небезпеку для цілої області

На Харківському напрямку російські війська намагаються перекинути нові підрозділи та висунути їх ближче до передової для проведення диверсійних операцій. Про це в ефірі "Київ24" повідомив начальник штабу батальйону оперативного призначення 13-ї бригади НГУ "Хартія" з позивним "Мел".

Фото: з відкритих джерел

За його словами, обстановка на ділянці залишається напруженою та змінюється постійно. Противник здійснює переміщення й маневри, намагаючись підсилити особовий склад і висунути його до лінії зіткнення. Українські підрозділи уважно контролюють дії ворога та не дозволяють йому просунутися до переднього краю.

"Мел" також зазначив, що бійців до холодів почали готувати ще влітку. Особовий склад забезпечили всім необхідним для роботи в умовах мінусових температур. Через складні погодні умови посилено спостереження, адже ними намагається користуватися і противник.

Нагадаємо, 7 грудня окупанти завдали удару по греблі Печенізького водосховища на Харківщині. Аналітики вважають, що таким чином російські сили прагнуть порушити українські комунікації на півночі області, що може ускладнити логістику. Удари, ймовірно, були спрямовані на підрив шляхів забезпечення у районах Вовчанська, Великого Бурлука та Куп'янська. Водночас в ISW зауважили, що українські підрозділи були готові до такого розвитку подій, тож ефект від атак може бути мінімальним.

