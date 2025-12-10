Оккупанты не на шутку наступают: стало известно о новой опасности для целой области

На Харьковском направлении российские войска пытаются опрокинуть новые подразделения и выдвинуть их поближе к передовой для проведения диверсионных операций. Об этом в эфире "Киев24" сообщил начальник штаба батальона оперативного назначения 13-й бригады НГУ "Хартия" с позывным "Мел".

Фото: из открытых источников

По его словам, обстановка на участке остается напряженной и постоянно меняется. Противник совершает перемещение и маневры, пытаясь усилить личный состав и выдвинуть его к линии соприкосновения. Украинские подразделения внимательно контролируют действия врага и не позволяют ему продвинуться в передний край.

"Мел" также отметил, что бойцов к холодам начали готовить еще летом. Личный состав снабдили всем необходимым для работы в условиях минусовых температур. Из-за сложных погодных условий усилено наблюдение, ведь ими пытается пользоваться и противник.

Напомним, 7 декабря оккупанты нанесли удар по плотине Печенежского водохранилища на Харьковщине. Аналитики считают, что таким образом российские силы стремятся нарушить украинские коммуникации на севере области, что может осложнить логистику. Удары, вероятно, были направлены на подрыв путей обеспечения в районах Волчанска, Большого Бурлука и Купянска. В то же время в ISW отметили, что украинские подразделения были готовы к такому развитию событий, так что эффект от атак может быть минимальным.

