Окупанти не можуть отямитися через потужний "привіт" перед пермир'ям: що відбувається (ВІДЕО)

Увечері 5 травня, напередодні оголошеного режиму тиші, українські безпілотники завдали ударів по російських військових об’єктах на території тимчасово окупованого Криму. За попередніми даними, однією з цілей стала будівля російської Федеральної служби безпеки у місті Вірменськ.

Фото: з відкритих джерел

Близько 22:30 у населеному пункті пролунала серія вибухів, про що повідомляли місцеві мешканці. У соціальних мережах та зокрема в Telegram-каналі "Кримський вітер" з’явилися повідомлення та відео, на яких зафіксовано наслідки ударів. Стверджується, що саме безпілотники влучили в об’єкт, пов’язаний із російськими силовими структурами.

Тієї ж доби атаки фіксувалися і в інших районах окупованого півострова. Зокрема, вибухи лунали поблизу Сімферополя, Севастополя, Джанкоя та низки інших населених пунктів, де розташовані військові або стратегічні об’єкти російських окупаційних сил.

Після опівночі повідомлень про нові вибухи в Криму не надходило. Це може свідчити про припинення активних дій у зв’язку з початком так званого "режиму тиші", який, за словами президента Володимира Зеленського, Україна дотримуватиметься дзеркально у відповідь на дії Росії.

Водночас уже в перші години після набуття чинності домовленостей російська сторона, за даними українських військових, порушила режим припинення вогню. Повідомляється про авіаудар по об’єкту промислової інфраструктури в Запорізькій області, а також атаки на міста Харків і Кривий Ріг.

"Коментарі" вже писали, що вартість оформлення посвідок на проживання для громадян Росії в Туреччині суттєво зросла. Якщо раніше річний дозвіл обходився приблизно у 44 долари, то нині його ціна перевищує 620 доларів. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.