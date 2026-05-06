Главная Новости Общество Война с Россией
commentss НОВОСТИ Все новости

Оккупанты не могут прийти в себя из-за мощного "привета" перед пермирием: что происходит (ВИДЕО)

В преддверии объявленного президентом Владимиром Зеленским перемирия украинские дроны атаковали российские военные объекты во временно оккупированном Крыму

6 мая 2026, 09:45
Клименко Елена

Вечером 5 мая, накануне объявленного тишины, украинские беспилотники нанесли удары по российским военным объектам на территории временно оккупированного Крыма. По предварительным данным, одной из целей стало здание российской Федеральной службы безопасности в Армянске.

Около 22:30 в населенном пункте раздалась серия взрывов, о чем сообщали местные жители. В социальных сетях и, в частности, в Telegram-канале "Крымский ветер" появились сообщения и видео, на которых зафиксированы последствия ударов. Утверждается, что именно беспилотники попали в объект, связанный с российскими силовыми структурами.

В те же сутки атаки фиксировались и в других районах оккупированного полуострова. В частности, взрывы раздавались вблизи Симферополя, Севастополя, Джанкоя и ряда других населённых пунктов, где расположены военные или стратегические объекты российских оккупационных сил.

После полуночи сообщений о новых взрывах в Крыму не поступало. Это может свидетельствовать о прекращении активных действий в связи с началом так называемого "режима тишины", которое, по словам президента Владимира Зеленского, Украина будет придерживаться зеркально в ответ на действия России.

В то же время, уже в первые часы после вступления в силу договоренностей российская сторона, по данным украинских военных, нарушила режим прекращения огня. Сообщается об авиаударе по объекту промышленной инфраструктуры в Запорожской области, а также атакам на города Харьков и Кривой Рог.

