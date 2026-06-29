Російська армія продовжує спроби розширити свою присутність на півночі Харківської області, здійснюючи атаки поблизу державного кордону. За інформацією "Української правди", з посиланням на представників Сил оборони, окупанти намагаються просунутися у напрямку селища Козача Лопань.

Фото: з відкритих джерел

За даними військових, російські підрозділи вже близько тижня фіксуються в районі цього населеного пункту, який розташований лише за кілька кілометрів від російського кордону.

У пресслужбі угруповання Об'єднаних сил повідомили, що противник проводить штурмові дії після тактичного вклинення в районі села Гранів. Українські захисники фіксують спроби перетину державного кордону та проникнення невеликих груп російських військових у напрямку Козачої Лопані.

Бої тривають між населеними пунктами Гранів і Козача Лопань. За словами військових, російським підрозділам вдалося дістатися околиць селища, однак точна кількість сил, які противник перекинув у цей район, наразі невідома. Для стримування ворога українські оборонці активно застосовують FPV-дрони.

У Дергачівській міській військовій адміністрації зазначають, що протягом останніх двох-трьох місяців російські війська поступово закріплювалися на хуторах, які адміністративно належать до Козачої Лопані. Йдеться про Ветеринарне, Гранів і Шевченка. Саме з цих позицій окупанти намагаються просуватися далі.

Також військові повідомляють, що російські диверсійні групи використовують цивільний одяг, намагаючись непомітно проникнути до прикордонних вулиць селища. Попри небезпеку, у Козачій Лопані досі залишаються понад 100 мирних жителів.

За інформацією аналітиків DeepState, Ветеринарне та Гранів стали вже п'ятою і шостою ділянками на Харківщині, де зафіксовано проникнення російських підрозділів через державний кордон.

Портал "Коментарі" вже писав, що у Європейському Союзі знову заговорили про доцільність перенесення повної відмови від російського скрапленого природного газу. Частина європейських експертів вважає, що надто швидка заборона може створити нові ризики для енергетичної безпеки та посилити залежність від альтернативних постачальників, насамперед зі США.