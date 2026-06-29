logo_ukra

BTC/USD

59399

ETH/USD

1567.51

USD/UAH

44.85

EUR/UAH

51.17

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Окупанти нахабно прорвали кордон на Харківщині: у ЗСУ попередили про серйозну небезпеку
commentss НОВИНИ Всі новини

Окупанти нахабно прорвали кордон на Харківщині: у ЗСУ попередили про серйозну небезпеку

Російські війська дісталися Козачої Лопані, однак їхня чисельність там поки невідома

29 червня 2026, 17:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Російська армія продовжує спроби розширити свою присутність на півночі Харківської області, здійснюючи атаки поблизу державного кордону. За інформацією "Української правди", з посиланням на представників Сил оборони, окупанти намагаються просунутися у напрямку селища Козача Лопань.

Окупанти нахабно прорвали кордон на Харківщині: у ЗСУ попередили про серйозну небезпеку

Фото: з відкритих джерел

За даними військових, російські підрозділи вже близько тижня фіксуються в районі цього населеного пункту, який розташований лише за кілька кілометрів від російського кордону.

У пресслужбі угруповання Об'єднаних сил повідомили, що противник проводить штурмові дії після тактичного вклинення в районі села Гранів. Українські захисники фіксують спроби перетину державного кордону та проникнення невеликих груп російських військових у напрямку Козачої Лопані.

Бої тривають між населеними пунктами Гранів і Козача Лопань. За словами військових, російським підрозділам вдалося дістатися околиць селища, однак точна кількість сил, які противник перекинув у цей район, наразі невідома. Для стримування ворога українські оборонці активно застосовують FPV-дрони.

У Дергачівській міській військовій адміністрації зазначають, що протягом останніх двох-трьох місяців російські війська поступово закріплювалися на хуторах, які адміністративно належать до Козачої Лопані. Йдеться про Ветеринарне, Гранів і Шевченка. Саме з цих позицій окупанти намагаються просуватися далі.

Також військові повідомляють, що російські диверсійні групи використовують цивільний одяг, намагаючись непомітно проникнути до прикордонних вулиць селища. Попри небезпеку, у Козачій Лопані досі залишаються понад 100 мирних жителів.

За інформацією аналітиків DeepState, Ветеринарне та Гранів стали вже п'ятою і шостою ділянками на Харківщині, де зафіксовано проникнення російських підрозділів через державний кордон.

Портал "Коментарі" вже писав, що у Європейському Союзі знову заговорили про доцільність перенесення повної відмови від російського скрапленого природного газу. Частина європейських експертів вважає, що надто швидка заборона може створити нові ризики для енергетичної безпеки та посилити залежність від альтернативних постачальників, насамперед зі США.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини