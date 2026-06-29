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Клименко Елена
Российская армия продолжает попытки расширить свое присутствие на севере Харьковской области, совершая атаки вблизи государственной границы. По информации "Украинской правды", со ссылкой на представителей Сил обороны, оккупанты пытаются продвинуться в направлении поселка Казачья Лопань.
Фото: из открытых источников
По данным военных, российские подразделения уже около недели фиксируются в районе этого населенного пункта, который расположен всего в нескольких километрах от российской границы.
В пресс-службе группировки Объединенных сил сообщили, что противник проводит штурмовые действия после тактического вклинения в районе села Гранов. Украинские защитники фиксируют попытки пересечения государственной границы и проникновения небольших групп российских военных в направлении Казачьей Лопани.
Бои продолжаются между населенными пунктами Гранов и Казачья Лопань. По словам военных, российским подразделениям удалось добраться до окраин поселка, однако точное количество сил, которые противник опрокинул в этот район, пока неизвестно. Для сдерживания неприятеля украинские защитники активно используют FPV-дроны.
В Дергачевской городской военной администрации отмечают, что за последние два-три месяца российские войска постепенно закреплялись на хуторах, административно принадлежащих к Казачьей Лопани. Речь идет о Ветеринарном, Грановом и Шевченко. Именно с этих позиций оккупанты пытаются продвигаться дальше.
Также военные сообщают, что российские диверсионные группы используют гражданскую одежду, пытаясь незаметно проникнуть в приграничные улицы поселка. Несмотря на опасность, в Казачьей Лопане по-прежнему остаются более 100 мирных жителей.
По информации аналитиков DeepState, Ветеринарное и Гранов стали уже пятым и шестым участками на Харьковщине, где зафиксировано проникновение российских подразделений через государственную границу.
Портал "Комментарии" уже писал, что в Европейском Союзе снова заговорили о целесообразности переноса полного отказа от российского сжиженного природного газа. Часть европейских экспертов считает, что слишком быстрый запрет может создать новые риски для энергетической безопасности и усилить зависимость от альтернативных поставщиков, в первую очередь из США.