Российская армия продолжает попытки расширить свое присутствие на севере Харьковской области, совершая атаки вблизи государственной границы. По информации "Украинской правды", со ссылкой на представителей Сил обороны, оккупанты пытаются продвинуться в направлении поселка Казачья Лопань.

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По данным военных, российские подразделения уже около недели фиксируются в районе этого населенного пункта, который расположен всего в нескольких километрах от российской границы.

В пресс-службе группировки Объединенных сил сообщили, что противник проводит штурмовые действия после тактического вклинения в районе села Гранов. Украинские защитники фиксируют попытки пересечения государственной границы и проникновения небольших групп российских военных в направлении Казачьей Лопани.

Бои продолжаются между населенными пунктами Гранов и Казачья Лопань. По словам военных, российским подразделениям удалось добраться до окраин поселка, однако точное количество сил, которые противник опрокинул в этот район, пока неизвестно. Для сдерживания неприятеля украинские защитники активно используют FPV-дроны.

В Дергачевской городской военной администрации отмечают, что за последние два-три месяца российские войска постепенно закреплялись на хуторах, административно принадлежащих к Казачьей Лопани. Речь идет о Ветеринарном, Грановом и Шевченко. Именно с этих позиций оккупанты пытаются продвигаться дальше.

Также военные сообщают, что российские диверсионные группы используют гражданскую одежду, пытаясь незаметно проникнуть в приграничные улицы поселка. Несмотря на опасность, в Казачьей Лопане по-прежнему остаются более 100 мирных жителей.

По информации аналитиков DeepState, Ветеринарное и Гранов стали уже пятым и шестым участками на Харьковщине, где зафиксировано проникновение российских подразделений через государственную границу.

Портал "Комментарии" уже писал, что в Европейском Союзе снова заговорили о целесообразности переноса полного отказа от российского сжиженного природного газа. Часть европейских экспертов считает, что слишком быстрый запрет может создать новые риски для энергетической безопасности и усилить зависимость от альтернативных поставщиков, в первую очередь из США.