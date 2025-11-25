logo_ukra

Війна з Росією Окупанти могли здійснити пуски ракет з Ту-95МС: що відомо
НОВИНИ

Окупанти могли здійснити пуски ракет з Ту-95МС: що відомо

Росіяни могли запустити ракети по Україні вдень

25 листопада 2025, 15:08
Автор:
Недилько Ксения

Сьогодні вдень українські моніторингові телеграм-канали повідомили, що російська стратегічна авіація, а саме два бомбардувальники Ту-95МС могли здійснити пуски крилатих ракет х-101 по Україні.

Окупанти могли здійснити пуски ракет з Ту-95МС: що відомо

Окупанти могли здійснити пуски ракет з Ту-95МС: що відомо

"2 Ту-95мс східніше Ульяновська (ймовірно з Жуковського). У разі пуску ракет підліт після 15:20", – пишуть монітори.

Поки що загальної повітряної тривоги по Україні не було. У Повітряних Силах також офіційно таку інформацію не повідомляли. Тому у разі загроз рекомендується реагувати на сигнал тривоги та прослідувати в укриття.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні вдень у Дніпрі та області пролунала повітряна тривога, пов’язана із загрозою ураження ударними БПЛА. Пізніше стало відомо, що це, скоріш за все, розвідувальні дрони ворога. За даними моніторингових каналів, один залетів зі сторони північного сходу, інший кружляв біля півдня Дніпра.

Внаслідок роботи ППО дрон було збито, проте у місцевих каналах повідомляють, що унаслідок падіння уламків було пошкоджено приватний будинок і травмовано жінку з дитиною у Придніпровську.

Обоє перебувають у тяжкому стані: у жінки відірвана нога, дитина отримала осколкове поранення обличчя. Медики борються за їхнє життя, дитину вже госпіталізовано.

Владислав Гайваненко, т.в.о. начальника ДніпрОВА повідомив: "У Дніпрі внаслідок атаки БпЛА постраждали двоє людей – молода жінка та дитина. Їх доправили до лікарні. Пошкоджені чотириповерхівка та лінія електропередач".                                                                                            



