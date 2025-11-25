Сегодня днем украинские мониторинговые телеграмм-каналы сообщили, что российская стратегическая авиация, а именно два бомбардировщика Ту-95МС, могли осуществить пуски крылатых ракет х-101 по Украине.

Оккупанты могли осуществить пуски ракет с Ту-95МС: что известно

"2 Ту-95мс восточнее Ульяновска (вероятно из Жуковского). В случае пуска ракет подлет после 15:20", – пишут мониторы.

Пока общей воздушной тревоги по Украине не было. В Воздушных Силах официально такую информацию не сообщали. Поэтому в случае угроз рекомендуется реагировать на сигнал тревоги и проследовать в укрытие.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня днем в Днепре и области прозвучала воздушная тревога, связанная с угрозой поражения ударными БПЛА. Позже стало известно, что это, скорее всего, разведывательные дроны врага. По данным мониторинговых каналов, один залетел со стороны северо-востока, другой кружил около юга Днепра.

В результате работы ПВО дрон был сбит, однако в местных каналах сообщают, что в результате падения обломков был поврежден частный дом и травмирована женщина с ребенком в Приднепровске.

Оба находятся в тяжелом состоянии: у женщины оторвана нога, ребенок получил осколочное ранение лица. Медики борются за их жизнь, ребенок уже госпитализирован.

Владислав Гайваненко, и.о. начальника ДнепрОВА сообщил: "В Днепре в результате атаки БпЛА пострадали два человека – молодая женщина и ребенок. Их доставили в больницу. Повреждены четырехэтажка и линия электропередач".