«Окупанти контролюють усе»: у DeepState заявили про ситуацію в Покровську

Ситуація на північних околицях Покровська стрімко ускладнюється, перетворюючись на зону підвищеної небезпеки для українських захисників. Проєкт DeepState оприлюднив коментар начальника комунікацій 7-ї окремої колісної штурмової роти (КШР) ДШВ полковника Полевого, який відверто оцінив утворення так званої "кишені" на цій ділянці фронту.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

"І очікувати на те, що ми можемо завести туди особовий склад, уже не доводиться", — констатував офіцер, описуючи поточний стан справ у згаданому секторі.

Він наголосив, що така конфігурація лінії зіткнення створює серйозні проблеми для оборони, адже українські підрозділи змушені утримувати ширший фронт за обмежених ресурсів.

"Оця своєрідна кишеня, яку ми бачимо на карті DeepState. Таким чином наші сили розтягуються, сил у нас більше не стає. І ця кишеня стає дедалі більше схожа на, певною мірою, пастку, тому що вона стає сірою зоною. Там вже є російські підрозділи, вони інфільтруються далі на північ від Покровська", — пояснив Полевий.

За словами представника ДШВ, загарбники зуміли закріпитися в міських кварталах і тепер повністю прострілюють навколишню територію, використовуючи перевагу в повітрі.

"Це все є російською кілзоною, тобто російські пілоти знаходяться на півночі Покровська в забудові, вони прекрасно контролюють всі підходи. І перебувати там стає все складніше і складніше", — зауважив полковник.

Аналітики проєкту DeepState додають, що додатковою проблемою для українських сил стало розміщення позицій безпілотників окупантів безпосередньо у центральних районах міста та на його північних підступах, через що постачання у "кишеню" фактично заблоковане. Крім того, у тилових районах Сил оборони вже фіксують діючі інфільтровані загони противника, які наразі намагаються просуватися у напрямку населеного пункту Шевченко.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент США Дональд Трамп категорично спростував припущення про наявність будь-яких прихованих домовленостей із російським лідером щодо територіальних поступок України. Відповідаючи на пряме запитання журналіста про те, чи має Росія, згідно з його "розумінням" із Путіним, отримати весь Донбас, Трамп відповів коротким: "Ні".