«Оккупанты контролируют все»: в DeepState заявили о ситуации в Покровске

Ситуация в северных окрестностях Покровска стремительно усложняется, превращаясь в зону повышенной опасности для украинских защитников. Проект DeepState обнародовал комментарий начальника коммуникаций 7-й отдельной колесной штурмовой роты (КШР) ДШВ полковника Полевого, откровенно оценившего образование так называемого "кармана" на этом участке фронта.

"И ожидать того, что мы можем завести туда личный состав, уже не приходится", — констатировал офицер, описывая текущее положение дел в упомянутом секторе.

Он подчеркнул, что такая конфигурация линии столкновения создает серьезные проблемы для обороны, ведь украинские подразделения вынуждены удерживать более широкий фронт ограниченных ресурсов.

"Этот своеобразный карман, который мы видим на карте DeepState. Таким образом, наши силы растягиваются, сил у нас больше не становится. И этот карман становится все больше похож на, в определенной степени, ловушку, потому что он становится серой зоной. Там уже есть российские подразделения, они инфильтрируются дальше севернее Покровска", — пояснил Полевой.

По словам представителя ДШУ, захватчики сумели закрепиться в городских кварталах и теперь полностью простреливают окружающую территорию, используя преимущество в воздухе.

"Это все является российской килзоной, то есть российские пилоты находятся на севере Покровска в застройке, они прекрасно контролируют все подходы. И находиться там становится все сложнее и сложнее", – заметил полковник.

Аналитики проекта DeepState добавляют, что дополнительной проблемой для украинских сил стало размещение позиций беспилотников окупантов непосредственно в центральных районах города и на его северных подступах, из-за чего поставки в "карман" фактически заблокированы. Кроме того, в тыловых районах Сил обороны уже фиксируют действующие инфильтрированные отряды противника, которые пытаются продвигаться в направлении населенного пункта Шевченко.

