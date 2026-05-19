«Оккупанты контролируют все»: в DeepState заявили о ситуации в Покровске

Недилько Ксения
Ситуация в северных окрестностях Покровска стремительно усложняется, превращаясь в зону повышенной опасности для украинских защитников. Проект DeepState обнародовал комментарий начальника коммуникаций 7-й отдельной колесной штурмовой роты (КШР) ДШВ полковника Полевого, откровенно оценившего образование так называемого "кармана" на этом участке фронта.
Он подчеркнул, что такая конфигурация линии столкновения создает серьезные проблемы для обороны, ведь украинские подразделения вынуждены удерживать более широкий фронт ограниченных ресурсов.
По словам представителя ДШУ, захватчики сумели закрепиться в городских кварталах и теперь полностью простреливают окружающую территорию, используя преимущество в воздухе.
Аналитики проекта DeepState добавляют, что дополнительной проблемой для украинских сил стало размещение позиций беспилотников окупантов непосредственно в центральных районах города и на его северных подступах, из-за чего поставки в "карман" фактически заблокированы. Кроме того, в тыловых районах Сил обороны уже фиксируют действующие инфильтрированные отряды противника, которые пытаются продвигаться в направлении населенного пункта Шевченко.
