Окупанти гучно провалили свій наступ: стало відомо, чого точно не досягне Путін

Противник продовжує масштабний наступ на Донеччині, що охоплює простір від Лиману до району Новопавлівського. Найзапекліші сутички зараз відбуваються навколо Покровська, особливо на його північних околицях. Про це повідомив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук, зазначивши, що російські війська підсилюють цю ділянку додатковими резервами.

Фото: з відкритих джерел

Ситуація на напрямку Покровська залишається дуже динамічною, з інтенсивними зустрічними боями на багатьох ділянках фронту.

За словами Лакійчука, шанси у росіян досить обмежені, адже українські війська активно чинять опір. Інший важливий плацдарм – Костянтинівський напрямок. Ворог прагне оточити Покровськ, розвинути наступ на Добропілля та одночасно просунутися до Костянтинівки, яка нині є епіцентром бойових дій.

Поблизу знаходиться Клебан-Бицьке водосховище, яке, за словами експерта, може слугувати природною бар'єром, якщо ЗСУ відступлять за нього. Росіяни намагаються оточити підрозділи, що тримають оборону на південь від водосховища.

Щодо Лиманського напрямку, Лакійчук підкреслив, що ворог розраховує захопити Костянтинівку, Дружківку та Краматорськ, щоб вийти на Слов'янськ із півночі. Для цього противник намагається досягти прориву саме на Лиманському відтинку фронту.

Аналітик підсумував, що російські війська не можуть вести наступ рівномірно по всьому фронту, тому майже половина їхніх ресурсів зосереджена саме на напрямку до Покровська.

Як вже писали "Коментарі", сьогодні Україна значно покращила здатність захищатися від атак Росії на критичну інфраструктуру у порівнянні з минулими роками. Проте ворог змінює свої методи ведення війни, що створює нові виклики.