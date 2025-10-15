Оккупанты громко провалили свое наступление: стало известно, чего точно не достигнет Путин

Противник продолжает масштабное наступление на Донетчине, охватывающее пространство от Лимана до Новопавловского района. Самые ожесточенные стычки сейчас происходят вокруг Покровска, особенно в его северных окрестностях. Об этом сообщил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук, отметив, что российские войска усиливают этот участок дополнительными резервами.

Фото: из открытых источников

Ситуация в направлении Покровска остается очень динамичной, с интенсивными встречными боями на многих участках фронта.

По словам Лакийчука, шансы у россиян достаточно ограничены, ведь украинские войска активно сопротивляются. Другой важный плацдарм – Константиновское направление. Враг стремится окружить Покровск, развить наступление на Доброполье и одновременно продвинуться к Константиновке, ныне эпицентром боевых действий.

Поблизости находится Клебан-Бычское водохранилище, которое, по словам эксперта, может служить природным барьером, если ВСУ отступят за него. Россияне пытаются оцепить подразделения, которые держат оборону к югу от водохранилища.

Относительно Лиманского направления Лакийчук подчеркнул, что враг рассчитывает захватить Константиновку, Дружковку и Краматорск, чтобы выйти на Славянск с севера. Для этого противник пытается добиться прорыва именно на Лиманском отрезке фронта.

Аналитик подытожил, что российские войска не могут вести наступление равномерно по всему фронту, поэтому почти половина их ресурсов сосредоточена именно на направлении Покровска.

