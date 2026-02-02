Ситуація на Покровському та Добропільському напрямках залишається напруженою. Військовий Сил оборони України з позивним "Мучной" повідомив про тактику окупантів та ключові загрози на цих ділянках фронту.

Окупанти готуються штурмувати чергове місто: де військові переходять у фазу протистояння

Покровський напрямок: боротьба за залізничну розв’язку

На південному фланзі Гришиного, в районі ставка, тривають щільні зіткнення. Ворог використовує тактику "коротких накатів" дрібними групами піхоти. За словами військового, Сили оборони контролюють ситуацію: "Піхота працює + дронщики які постійно зрізають пересування ворога і не дають йому накопичуватися для серйознішого удару. Район прострілюється, свободи маневру у противника там немає".

Водночас зафіксовано активність північніше Родинського. Мета противника — прорив до траси Т0515 та блокування логістики в районі шахти "Запорізька". "Це не просто локальний тиск, а спроба задушити постачання й змусити нас відходити без прямого лобового штурму", — зазначає "Мучной".

Добропільський напрямок: загроза системного штурму

Після стабілізації біля Сухецького ворог посилив вогневий вплив на село. Військовий припускає можливість відходу з населеного пункту, оскільки він не має стратегічної цінності: "Тримати його ціною серйозних втрат сенсу не бачу".

Проте критична ситуація розвивається в районі Білицького та Нового Донбасу. Окупанти намагаються вийти до шахт №2 "Водянська" та "Білецька", щоб створити опорну зону для подальшого просування.

"Бої за Добропілля поступово входять у фазу системного протистояння. Поки це ще не повноцінний штурм, але всі передумови до нього вже вибудовуються", — підсумовує "Мучной", додаючи, що цей напрямок стає для ворога одним із ключових.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Синельниківський район Дніпропетровщини опинився під масованим ударом російських окупантів. Про критичну ситуацію у місті та перебіг евакуації повідомили народний депутат Максим Бужанський та голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Народний депутат Максим Бужанський наголосив на інтенсивності ворожих атак, які тривають від початку доби. "Про це не розкажуть у світових новинах, але Російська Федерація з ночі намагається знищити Синельникове, масована атака дронів не припиняється, хвиля за хвилею", — написав він у своєму дописі.