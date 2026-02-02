Ситуация на Покровском и Добропольском направлениях остается напряженной. Военный Сил обороны Украины с позывным "Мучной" сообщил о тактике оккупантов и ключевых угрозах на этих участках фронта.

Оккупанты готовятся штурмовать очередной город: где военные переходят в фазу противостояния

Покровское направление: борьба за железнодорожную развязку

На южном фланге Гришиного, в районе пруда, продолжаются плотные столкновения. Враг использует тактику "коротких накатов" мелкими группами пехоты. По словам военного, Силы обороны контролируют ситуацию: "Пехота работает+дронщики, которые постоянно срезают передвижение врага и не дают ему накапливаться для более серьезного удара. Район простреливается, свободы маневра у противника там нет".

В то же время зафиксирована активность севернее Родинского. Цель противника – прорыв к трассе Т0515 и блокирование логистики в районе шахты "Запорожская". "Это не просто локальное давление, а попытка задушить поставки и заставить нас отходить без прямого лобового штурма", — отмечает Мучной.

Добропольское направление: угроза системного штурма

После стабилизации у Сухецкого враг усилил огневое влияние на деревню. Военный предполагает возможность ухода из населенного пункта, поскольку он не имеет стратегической ценности: "Держать его ценой серьезных потерь смысла не вижу".

Однако критическая ситуация развивается в районе Белицкого и Нового Донбасса. Оккупанты пытаются выйти в шахты №2 "Водянская" и "Белецкая", чтобы создать опорную зону для дальнейшего продвижения.

"Бои за Доброполье постепенно входят в фазу системного противостояния. Пока это еще не полноценный штурм, но все предпосылки к нему уже выстраиваются", — заключает "Мучной", добавляя, что это направление становится для врага одним из ключевых.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Синельниковский район Днепропетровщины оказался под массированным ударом российских оккупантов. О критической ситуации в городе и ходе эвакуации сообщили народный депутат Максим Бужанский и глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Народный депутат Максим Бужанский отметил интенсивность вражеских атак, которые продолжаются с начала суток. "Об этом не расскажут в мировых новостях, но Российская Федерация с ночи пытается уничтожить Синельниково, массированная атака дронов не прекращается, волна за волной", — написал он в своем сообщении.