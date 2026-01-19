logo_ukra

Окупанти готуються до нового масованого удару: що відомо
Окупанти готуються до нового масованого удару: що відомо

Російська армія планує вдарити ракетами та «шахедами» по Україні – готує стратегічну авіацію

19 січня 2026, 10:48
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Два літаки стратегічної авіації РФ Ту-95МС здійснюють переліт з Далекого Сходу до аеродромів "Енгельс" та "Оленья". Протягом дня очікується переліт ще близько п'яти одиниць авіації. Це стандартна тактика ворога з концентрації сил на пускових рубежах. Про це пишуть моніторингові канали.

Окупанти готуються до нового масованого удару: що відомо

Це не означає 100% ймовірності атаки, проте підтверджує дані розвідки про те, що ворог активно планує нові удари по Україні.

Ворог, на жаль, не змінює цілі удару, під загрозою критична енергетична інфраструктура та інакші обʼєкти як: ТЕЦ, ТЕС, ПС, ЖД, ГЕС. Українців просять бути готовим до відключень світла, ворог користується погодними умовами.

Варто зауважити, що куди саме битиме ворог, складно сказати, тому усім жителям України варто реагувати на загрози, під час повітряних тривог спускатися в укриття, мати запаси води, їжі, ліків, теплі речі, брати із собою документи, а також мати зарядженими ґаджети, павербанки та зарядні станції.                                         

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Харкові за останні півгодини пролунала серія потужних вибухів. Російська окупаційна армія завдає ударів балістичними ракетами по місту. Після прильотів у деяких районах міста здіймаються стовпи диму.

Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що один з ударів прийшовся по Слобідському району, після чого мер написав, що удари продовжуються і є влучання.                                                                                                                                      



