Два самолета стратегической авиации РФ Ту-95МС совершают перелет с Дальнего Востока на аэродромы "Энгельс" и "Оленья". В течение дня ожидается перелет еще около пяти единиц авиации. Это стандартная тактика врага по концентрации сил на пусковых рубежах. Об этом пишут мониторинговые каналы.

Оккупанты готовятся к новому массированному удару: что известно

Это не означает 100% вероятности атаки, однако подтверждает данные разведки о том, что враг активно планирует новые удары по Украине.

Враг, к сожалению, не изменяет цели ударов, под угрозой критическая энергетическая инфраструктура и другие объекты как: ТЭЦ, ТЭС, ПС, ЖД, ГЭС. Украинцев просят быть готовыми к отключениям света, враг пользуется погодными условиями.

Стоит заметить, что куда именно будет бить враг, сложно сказать, поэтому всем жителям Украины следует реагировать на угрозы, во время воздушных тревог спускаться в укрытие, иметь запасы воды, пищи, лекарства, теплые вещи, брать с собой документы, а также иметь заряженные гаджеты, павербанки и зарядные станции.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Харькове за последние полчаса прозвучала серия мощных взрывов. Российская оккупационная армия наносит удары баллистическими ракетами по городу. После прилетов в некоторых районах города поднимаются столбы дыма.

Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил, что один из ударов пришелся по Слободскому району, после чего мэр написал, что удары продолжаются и есть попадания.