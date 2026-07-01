Окупанти більше не зможуть перевозити техніку: розкрито деталі удару ЗСУ по стратегічному мосту

На тимчасово окупованій частині Донецької області було зруйновано міст на автомобільній трасі Маріуполь — Донецьк. Цей шлях вважається одним із найважливіших логістичних маршрутів, які російська армія використовує для забезпечення своїх підрозділів на окупованих територіях. Про це повідомляє "Київ 24".

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Маріупольсько-Донецький напрямок відіграє ключову роль у переміщенні особового складу, військової техніки, боєприпасів і матеріально-технічних ресурсів між окупованими районами. Саме через цю трасу здійснюється значна частина військової логістики, необхідної для підтримки російських сил.

За попередніми даними, руйнування мосту може суттєво ускладнити перекидання важкої техніки та постачання на окремі ділянки фронту. Це також здатне вплинути на швидкість доставки боєприпасів, пального та іншого забезпечення для підрозділів окупаційних військ, які діють у цьому районі.

Втрата такого інфраструктурного об'єкта може змусити російське командування використовувати альтернативні маршрути, що збільшить час перевезення вантажів і створить додаткове навантаження на інші логістичні шляхи.

Тим часом удари по військовій інфраструктурі РФ тривають і на її території. Зранку 1 липня безпілотники атакували російську Пензу. У місті пролунали вибухи, після чого місцевий аеропорт тимчасово припинив роботу, а в регіоні було введено план "Килим".

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