На временно оккупированной части Донецкой области разрушен мост на автомобильной трассе Мариуполь — Донецк. Этот путь считается одним из важнейших логистических маршрутов, используемых русской армией для обеспечения своих подразделений на оккупированных территориях. Об этом сообщает "Киев 24".

Фото: из открытых источников

Мариупольско-Донецкое направление играет ключевую роль в перемещении личного состава, военной техники, боеприпасов и материально-технических ресурсов между оккупированными районами. Именно по этой трассе осуществляется значительная часть военной логистики, необходимой для поддержки российских сил.

По предварительным данным, разрушение моста может существенно усложнить опрокидывание тяжелой техники и поставки на отдельные участки фронта. Это также может повлиять на скорость доставки боеприпасов, горючего и другого обеспечения для подразделений оккупационных войск, действующих в этом районе.

Утрата такого инфраструктурного объекта может вынудить российское командование использовать альтернативные маршруты, что увеличит время перевозки грузов и создаст дополнительную нагрузку на другие логистические пути.

Между тем, удары по военной инфраструктуре РФ продолжаются и на ее территории. Утром 1 июля беспилотники атаковали российскую Пензу. В городе прогремели взрывы, после чего местный аэропорт временно прекратил работу, а в регионе был введен план "Ковёр".

Портал "Комментарии" уже писал , что вопрос возможности повторного участия президента Украины Владимира Зеленского в выборах после завершения войны может стать предметом конституционных дискуссий. По мнению бывшего главы Центральной избирательной комиссии Андрея Магеры, действующие нормы Основного Закона допускают разные толкования относительно предельного срока пребывания одного человека в должности главы государства.