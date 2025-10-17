logo_ukra

BTC/USD

105632

ETH/USD

3775.3

USD/UAH

41.64

EUR/UAH

48.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Окупантам довелося терміново тікати: ЗСУ завдали пекельного удару, звільнивши два населені пункти
commentss НОВИНИ Всі новини

Окупантам довелося терміново тікати: ЗСУ завдали пекельного удару, звільнивши два населені пункти

Ворог зазнав нищівних втрат — безповоротно втрачено 117 окупантів.

17 жовтня 2025, 15:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

На Новопавлівському напрямку українські Сили оборони продовжують демонструвати вагомі результати. Успішна спільна операція 214-го окремого штурмового батальйону та 5-ї окремої штурмової бригади завершилася повним звільненням населених пунктів Олексіївка та Степове. Про це повідомив начальник управління Штурмових підрозділів Валентин Манько.

Окупантам довелося терміново тікати: ЗСУ завдали пекельного удару, звільнивши два населені пункти

Фото: з відкритих джерел

Під час активних бойових дій окупаційні війська РФ зазнали значних втрат — як у живій силі, так і в техніці. Манько підкреслив, що злагодженість дій, рішучість і підготовка українських штурмовиків дозволили завдати ворогу суттєвого удару та змусити його відступити.

За даними з місця подій, в Олексіївці було знищено 32 російських військових, ще 7 отримали поранення, 3 — здалися в полон. Також втрачено одну одиницю техніки, ще дві — пошкоджено.

У районі Степового та в лісосмузі між селами ситуація для окупантів виявилася ще гіршою: ліквідовано 85 ворожих бійців, 24 поранено, знищено п’ять одиниць техніки, шість — пошкоджено. Загалом безповоротні втрати противника склали 117 осіб.

Також Манько спростував фейки, які поширюють російські пропагандисти щодо нібито захоплення Олексіївки. За його словами, ЗСУ повністю контролюють цю територію, ефективно стримують атаки ворога та продовжують брати полонених.

Портал "Коментарі" вже писав, що Бельгія підтримує ідею використання заморожених російських активів на користь України, але підкреслює необхідність обережного та зваженого підходу. Про це заявив посол Бельгії в Україні Люк Якобс, коментуючи позицію своєї країни.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини