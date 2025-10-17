Окупантам довелося терміново тікати: ЗСУ завдали пекельного удару, звільнивши два населені пункти

На Новопавлівському напрямку українські Сили оборони продовжують демонструвати вагомі результати. Успішна спільна операція 214-го окремого штурмового батальйону та 5-ї окремої штурмової бригади завершилася повним звільненням населених пунктів Олексіївка та Степове. Про це повідомив начальник управління Штурмових підрозділів Валентин Манько.

Фото: з відкритих джерел

Під час активних бойових дій окупаційні війська РФ зазнали значних втрат — як у живій силі, так і в техніці. Манько підкреслив, що злагодженість дій, рішучість і підготовка українських штурмовиків дозволили завдати ворогу суттєвого удару та змусити його відступити.

За даними з місця подій, в Олексіївці було знищено 32 російських військових, ще 7 отримали поранення, 3 — здалися в полон. Також втрачено одну одиницю техніки, ще дві — пошкоджено.

У районі Степового та в лісосмузі між селами ситуація для окупантів виявилася ще гіршою: ліквідовано 85 ворожих бійців, 24 поранено, знищено п’ять одиниць техніки, шість — пошкоджено. Загалом безповоротні втрати противника склали 117 осіб.

Також Манько спростував фейки, які поширюють російські пропагандисти щодо нібито захоплення Олексіївки. За його словами, ЗСУ повністю контролюють цю територію, ефективно стримують атаки ворога та продовжують брати полонених.

