На Новопавловском направлении украинские Силы обороны продолжают показывать значительные результаты. Успешная совместная операция 214-го отдельного штурмового батальона и 5-й отдельной штурмовой бригады завершилась полным увольнением населенных пунктов Алексеевка и Степное. Об этом сообщил начальник управления Штурмовых подразделений Валентин Манько.

Во время активных боевых действий оккупационные войска РФ понесли значительные потери — как в живой силе, так и в технике. Манько подчеркнул, что слаженность действий, решительность и подготовка украинских штурмовиков позволили нанести врагу существенный удар и заставить его отступить.

По данным с места событий, в Алексеевке было уничтожено 32 российских военных, еще 7 получили ранения, 3 — сдались в плен. Также потеряна одна единица техники, еще две — повреждена.

В районе Степного и в лесополосе между селами ситуация для оккупантов оказалась еще хуже: ликвидировано 85 вражеских бойцов, 24 ранены, уничтожены пять единиц техники, шесть — повреждены. В общей сложности безвозвратные потери противника составили 117 человек.

Также Манько опроверг фейки, которые распространяют российские пропагандисты о якобы захвате Алексеевки. По его словам, ВСУ полностью контролируют эту территорию, эффективно сдерживают атаки врага и продолжают брать пленных.

