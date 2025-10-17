logo

BTC/USD

105632

ETH/USD

3775.3

USD/UAH

41.64

EUR/UAH

48.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Оккупантам пришлось срочно бежать: ВСУ нанесли адский удар, освободив два населенных пункта
commentss НОВОСТИ Все новости

Оккупантам пришлось срочно бежать: ВСУ нанесли адский удар, освободив два населенных пункта

Враг понес сокрушительные потери — безвозвратно потеряно 117 окупантов.

17 октября 2025, 15:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

На Новопавловском направлении украинские Силы обороны продолжают показывать значительные результаты. Успешная совместная операция 214-го отдельного штурмового батальона и 5-й отдельной штурмовой бригады завершилась полным увольнением населенных пунктов Алексеевка и Степное. Об этом сообщил начальник управления Штурмовых подразделений Валентин Манько.

Оккупантам пришлось срочно бежать: ВСУ нанесли адский удар, освободив два населенных пункта

Фото: из открытых источников

Во время активных боевых действий оккупационные войска РФ понесли значительные потери — как в живой силе, так и в технике. Манько подчеркнул, что слаженность действий, решительность и подготовка украинских штурмовиков позволили нанести врагу существенный удар и заставить его отступить.

По данным с места событий, в Алексеевке было уничтожено 32 российских военных, еще 7 получили ранения, 3 — сдались в плен. Также потеряна одна единица техники, еще две — повреждена.

В районе Степного и в лесополосе между селами ситуация для оккупантов оказалась еще хуже: ликвидировано 85 вражеских бойцов, 24 ранены, уничтожены пять единиц техники, шесть — повреждены. В общей сложности безвозвратные потери противника составили 117 человек.

Также Манько опроверг фейки, которые распространяют российские пропагандисты о якобы захвате Алексеевки. По его словам, ВСУ полностью контролируют эту территорию, эффективно сдерживают атаки врага и продолжают брать пленных.

Портал "Комментарии" уже писал , что Бельгия поддерживает идею использования замороженных российских активов в пользу Украины, но подчеркивает необходимость осторожного и взвешенного подхода. Об этом заявил посол Бельгии в Украине Люк Якобс, комментируя позицию своей страны.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости