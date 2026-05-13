Окупант з 4 освітами шокував заявою про участь у війні в Україні : це повний тупик

Українські військові взяли в полон російського окупанта Сергія Драчевського — мешканця Санкт-Петербурга, який має науковий ступінь кандидата економічних наук, чотири дипломи про вищу освіту та міжнародний ступінь MBA. Раніше він працював у великих міжнародних компаніях, однак, за його словами, опинився у складному фінансовому становищі. Відео з допитом полоненого опублікував 10-й армійський корпус ЗСУ.

Драчевський розповів, що вирішив підписати контракт із російською армією через великі борги та відсутність стабільного заробітку. Серед причин фінансових проблем він назвав кредити, зокрема на автомобіль BMW X6, через що загальна сума заборгованості сягнула близько семи мільйонів рублів. Попри престижну освіту та значний досвід роботи, знайти високооплачувану посаду в Росії він не зміг.

За словами полоненого, під час вербування йому обіцяли службу далеко від лінії фронту — нібито роботу з документами та комп’ютерами в тилу. Він зізнався, що погодився на контракт, хоча навіть рекрутерка дивувалася його рішенню та запитувала, навіщо йому брати участь у війні.

Окупант визнав, що його рішення стало помилкою. Він заявив, що значний вплив на нього мала російська пропаганда, яка переконувала громадян у швидкому завершенні війни та легкій “перемозі”. Водночас його родина не підтримувала такий крок. Особливо різко проти виступив старший син.

Також Драчевський критично оцінив стан російської економіки та ситуацію в армії РФ. На його думку, країна опинилася у глибокій кризі, а подальше майбутнє без змін може призвести до повної стагнації. Він також заявив про низький рівень дисципліни серед військових, алкоголізм серед командирів і велику кількість колишніх ув’язнених у підрозділах окупаційної армії.

Наприкінці полонений звернувся до росіян із закликом не повторювати його помилки та не погоджуватися во участь у війні за гроші.

