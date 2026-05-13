Оккупант с 4 образованиями шокировал заявлением об участии в войне в Украине: это полный тупик

Украинские военные взяли в плен российского оккупанта Сергея Драчевского — жителя Санкт-Петербурга, имеющего научную степень кандидата экономических наук, четыре диплома о высшем образовании и международную степень MBA. Ранее он работал в крупных международных компаниях, однако, по его словам, оказался в сложном финансовом положении. Видео с допросом пленника опубликовал 10-й армейский корпус ВСУ.

Драчевский рассказал, что решил подписать контракт с российской армией из-за больших долгов и отсутствия стабильного заработка. Среди причин финансовых проблем он назвал кредиты, в том числе на автомобиль BMW X6, из-за чего общая сумма задолженности составила около семи миллионов рублей. Несмотря на престижное образование и опыт работы, найти высокооплачиваемую должность в России он не смог.

По словам пленника, во время вербовки ему обещали службу вдали от линии фронта — якобы работу с документами и компьютерами в тылу. Он признался, что согласился на контракт, хотя даже рекрутерша удивлялась его решению и спрашивала, зачем ему участвовать в войне.

Оккупант признал, что его решение стало ошибкой. Он заявил, что значительное влияние на него оказала российская пропаганда, которая убеждала граждан в скором завершении войны и легкой победе. В то же время, его семья не поддерживала такой шаг. Особенно резко против выступил старший сын.

Также Драчевский критично оценил состояние российской экономики и ситуацию в армии РФ. По его мнению, страна оказалась в глубоком кризисе, а будущее без изменений может привести к полной стагнации. Он также заявил о низком уровне дисциплины среди военных, алкоголизме среди командиров и большом количестве бывших заключенных в подразделениях оккупационной армии.

В конце пленник обратился к россиянам с призывом не повторять его ошибки и не соглашаться на участие в войне за деньги.

