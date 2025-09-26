logo_ukra

BTC/USD

109602

ETH/USD

3915.24

USD/UAH

41.49

EUR/UAH

48.71

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Окупація українських територій: чому РФ з нетерпінням чекає на дощі
commentss НОВИНИ Всі новини

Окупація українських територій: чому РФ з нетерпінням чекає на дощі

У ЦНС розповіли, як ворог хоче вирішити водну кризу на СОТ Донецької області

26 вересня 2025, 12:31
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Путинський режим вигадав нову стратегію для вирішення проблем із водопостачанням на тимчасово окупованих територіях Донецької області – чекати на дощ восени та взимку. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації Центру національного опору в Telegram.

Окупація українських територій: чому РФ з нетерпінням чекає на дощі

Пересохле водосховище у Донецькій області. Фото: із відкритих джерел

"Незважаючи на катастрофічну катастрофу з водою, окупанти придумали "стратегію" — чекати дощів восени та взимку", — йдеться у повідомленні ЦНС.

Відомо, що у Старокримському водосховищі, яке живить Донецьку область, залишилося лише 15% запасів: замість 45 млн. тонн зараз 7 млн. тонн.

Обміліли ще дев'ять водоймищ, пересихають колодязі та свердловини.

"Кремль вкотре доводить — жителів ВОТ прирікають на виживання, поки Москва займається лише вивезенням ресурсів та пропагандистськими картинками", — додали в центрі національного спротиву.

У ЦНС також зазначили, що вирішити кризу можна лише після деокупації.

Зазначимо, що в соцмережах раніше публікували кадри пересохлого дна Старокримського водосховища, через що Маріуполі загрожує повне зникнення води.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російське командування перегруповує сили для підготовки до наступальних операцій на кількох ділянках лінії фронту. Однак окупантам не вистачає сил та засобів, необхідних для одночасного проведення цих операцій. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики ISW відзначають, що військове командування РФ перегруповує сили для проведення кількох операцій оперативного рівня на лінії фронту — на Куп'янському, Лиманському, Костянтинівському, Покровському та Запорізькому напрямках. Ці дії відбуваються у рамках ширшого стратегічного плану Росії на 2025 рік.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/sprotyv_official/7760
Теги:

Новини

Всі новини