Окупація українських територій: чому РФ з нетерпінням чекає на дощі

Путинський режим вигадав нову стратегію для вирішення проблем із водопостачанням на тимчасово окупованих територіях Донецької області – чекати на дощ восени та взимку. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації Центру національного опору в Telegram.

Пересохле водосховище у Донецькій області. Фото: із відкритих джерел

"Незважаючи на катастрофічну катастрофу з водою, окупанти придумали "стратегію" — чекати дощів восени та взимку", — йдеться у повідомленні ЦНС.

Відомо, що у Старокримському водосховищі, яке живить Донецьку область, залишилося лише 15% запасів: замість 45 млн. тонн зараз 7 млн. тонн.

Обміліли ще дев'ять водоймищ, пересихають колодязі та свердловини.

"Кремль вкотре доводить — жителів ВОТ прирікають на виживання, поки Москва займається лише вивезенням ресурсів та пропагандистськими картинками", — додали в центрі національного спротиву.

У ЦНС також зазначили, що вирішити кризу можна лише після деокупації.

Зазначимо, що в соцмережах раніше публікували кадри пересохлого дна Старокримського водосховища, через що Маріуполі загрожує повне зникнення води.

