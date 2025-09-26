Оккупация украинских территорий: почему РФ с нетерпением ждет дождей

Путинский режим придумал новую стратегию для решения проблем с водоснабжением на временно оккупированных территориях Донецкой области – ждать дождей осенью и зимой. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации Центра национального сопротивления в Telegram.

Пересохшее водохранилище в Донецкой области. Фото: из открытых источников

"Несмотря на катастрофическую катастрофу с водой, оккупанты придумали "стратегию" — ждать дождей осенью и зимой", — говорится в сообщении ЦНС.

Известно, что в Старокрымском водохранилище, которое питает Донецкую область, осталось лишь 15% запасов: вместо 45 млн тонн сейчас 7 млн тонн.

Обмелели еще девять водохранилищ, пересыхают колодцы и скважины.

"Кремль в очередной раз доказывает — жителей ВОТ обрекают на выживание, пока Москва занимается только вывозом ресурсов и пропагандистскими картинками", — добавили в центре национального сопротивления.

В ЦНС также отметили, что решить кризис можно только после деоккупации.

Отметим, что в соцсетях ранее публиковали кадры пересохшего дна Старокрымского водохранилища, из-за чего Мариуполю грозит полное исчезновение воды.

