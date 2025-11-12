Окупація Покровська обернеться страшним для України: на Заході видали тривожну заяву

Нещодавно з’явилося відео, на якому російські війська, ховаючись у тумані, нібито в’їжджають у Покровськ на мотоциклах, баггі та автомобілях. Ці кадри підсилюють побоювання щодо того, що стратегічно важливий транспортний та залізничний вузол на південному сході України опинився на межі падіння, повідомляє The Telegraph.

Фото: з відкритих джерел

Журналісти наголошують, що місто перебуває під облогою вже понад рік, приймаючи основний удар російської агресії на сході країни. Майже третина боїв уздовж 1000-кілометрової лінії фронту зараз зосереджена саме в Покровську.

Бої тривають будинок за будинком серед зруйнованих радянських багатоповерхівок, де залишилося лише кілька сотень жителів із довоєнних 60 тисяч. Військові повідомляли про близько 300 російських солдатів у місті, а Москва активізує спроби прориву оборони, використовуючи щільний туман.

“Мета залишилася незмінною: досягти північних околиць Покровська та спробувати оточити агломерацію”, — заявили у 7-му корпусі Десантно-Штурмових військ України.

За оцінками ЗМІ, падіння Покровська стане найбільшим успіхом Росії в Україні за понад два роки. Це відкриє шлях на північ та захід, загрожуючи ключовим містам української оборони в Донбасі. Крім того, падіння міста підірве моральний дух українців і посилить пропагандистську риторику Кремля щодо ефективності свого наступу та нібито марності західної допомоги Києву.

