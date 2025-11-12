logo

Оккупация Покровска обернется страшным для Украины: на Западе выдали тревожное заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Оккупация Покровска обернется страшным для Украины: на Западе выдали тревожное заявление

Российские войска продолжают продвижение, понеся потери

12 ноября 2025, 09:25
Недавно появилось видео, на котором российские войска, укрываясь в тумане, якобы въезжают в Покровск на мотоциклах, багги и автомобилях. Эти кадры усиливают опасения по поводу того, что стратегически важный транспортный и железнодорожный узел на юго-востоке Украины оказался на грани падения, сообщает The Telegraph.

Оккупация Покровска обернется страшным для Украины: на Западе выдали тревожное заявление

Фото: из открытых источников

Журналисты отмечают, что город находится под осадой уже больше года, принимая основной удар российской агрессии на востоке страны. Около трети боев вдоль 1000-километровой линии фронта сейчас сосредоточена именно в Покровске.

Бои продолжаются дом за домом среди разрушенных советских многоэтажек, где осталось всего несколько сотен жителей из довоенных 60 тысяч. Военные сообщали о около 300 русских солдатах в городе, а Москва активизирует попытки прорыва обороны, используя плотный туман.

"Цель осталась неизменной: достичь северных окраин Покровска и попытаться окружить агломерацию", — заявили в 7-м корпусе Десантно-Штурмовых войск Украины.

По оценкам СМИ, падение Покровска станет самым большим успехом России в Украине за более чем два года. Это откроет путь на север и запад, угрожая ключевым городам украинской обороны в Донбассе. Кроме того, падение города подорвет моральный дух украинцев и усилит пропагандистскую риторику Кремля по поводу эффективности своего наступления и якобы бесполезности западной помощи Киеву.

Как уже писали "Комментарии", Германия выделит Украине дополнительные €40 млн на зимнюю помощь из-за усиленных атак России на энергетическую инфраструктуру страны. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Иоганн Вадефуль в преддверии встречи министров стран G7 в Канаде.



Источник: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2025/11/11/pokrovsk-ukraine-russia-gain-volodymyr-zelensky-gen-syrskyi/
