Окрім плану з 28 пунктів був ще один документ: які гарантії безпеки США пропонують Україні

Україна минулого тижня отримала від Сполучених Штатів Америки два проекти документів. Це план із 28 пунктів, які вже опублікували ЗМІ. Однак, цей документ не вважають остаточним. Його передали українській стороні для обговорення.

Інший документ називається "Рамкова угода щодо гарантій безпеки для України". Про це пише РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

Угода сформульована "за моделлю принципів статті 5 НАТО". За даними джерел, документ містить три пункти.

Перший передбачає, що у разі повторної збройної атаки з боку РФ на Україну президент США може застосувати збройні сили, розвідувальну та логістичну підтримку, економічні й дипломатичні дії та інші кроки, які буде визнано доцільними.

Другий пункт передбачає, що країни НАТО разом із Францією, Британією, Німеччиною, Польщею та Фінляндією зобов’язуються діяти узгоджено зі США.

У третьому пункті йдеться, що ця рамкова угода буде діяти протягом десяти років з можливістю її продовження.

За даними джерел видання, рамкова угода про гарантії безпеки для України також не є остаточною, ймовірно, її планується відкоригувати.

Як повідомляв портал "Коментарі", поки американські та українські переговорники зайняті оновленням мирного плану Дональда Трампа, у Вашингтоні та Брюсселі наростає плутанина навколо походження 28-пунктного мирного плану. Дедалі більше політиків заявляють: документ може бути не продуктом адміністрації Дональда Трампа, а фактично російським "списком хотілок", створеним близьким союзником Володимира Путіна.

Видання "Коментарі" також писало, що представники України та США в результаті обговорень у Женеві 23 листопада розробили оновлену та вдосконалену мирну рамкову угоду. Учасники зустрічі підтвердили, що будь-яка майбутня угода має повністю підтримувати суверенітет України та забезпечувати стійкий та справедливий мир.