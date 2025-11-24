logo_ukra

BTC/USD

86217

ETH/USD

2802.03

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

48.7

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Окрім плану з 28 пунктів був ще один документ: які гарантії безпеки США пропонують Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

Окрім плану з 28 пунктів був ще один документ: які гарантії безпеки США пропонують Україні

Окрім уже відомого «мирного плану» із 28 пунктів, США минулого тижня запропонували Україні ще один документ, у якому деталізовано гарантії безпеки

24 листопада 2025, 09:17
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Україна минулого тижня отримала від Сполучених Штатів Америки два проекти документів. Це план із 28 пунктів, які вже опублікували ЗМІ. Однак, цей документ не вважають остаточним. Його передали українській стороні для обговорення.

Окрім плану з 28 пунктів був ще один документ: які гарантії безпеки США пропонують Україні

США пропонують Україні гарантії безпеки. Фото: з відкритих джерел

Інший документ називається "Рамкова угода щодо гарантій безпеки для України". Про це пише РБК-Україна з посиланням на власні джерела. 

Угода сформульована "за моделлю принципів статті 5 НАТО". За даними джерел, документ містить три пункти.

Перший передбачає, що у разі повторної збройної атаки з боку РФ на Україну президент США може застосувати збройні сили, розвідувальну та логістичну підтримку, економічні й дипломатичні дії та інші кроки, які буде визнано доцільними.

Другий пункт передбачає, що країни НАТО разом із Францією, Британією, Німеччиною, Польщею та Фінляндією зобов’язуються діяти узгоджено зі США. 

У третьому пункті йдеться, що ця рамкова угода буде діяти протягом десяти років з можливістю її продовження.

За даними джерел видання, рамкова угода про гарантії безпеки для України також не є остаточною, ймовірно, її планується відкоригувати.

Як повідомляв портал "Коментарі", поки американські та українські переговорники зайняті оновленням мирного плану Дональда Трампа, у Вашингтоні та Брюсселі наростає плутанина навколо походження 28-пунктного мирного плану. Дедалі більше політиків заявляють: документ може бути не продуктом адміністрації Дональда Трампа, а фактично російським "списком хотілок", створеним близьким союзником Володимира Путіна.

Видання "Коментарі" також писало, що представники України та США в результаті обговорень у Женеві 23 листопада розробили оновлену та вдосконалену мирну рамкову угоду. Учасники зустрічі підтвердили, що будь-яка майбутня угода має повністю підтримувати суверенітет України та забезпечувати стійкий та справедливий мир. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.rbc.ua/rus/news/ssha-zaproponuvali-ukrayini-minulogo-tizhnya-1763965227.html
Теги:

Новини

Всі новини