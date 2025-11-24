Кроме плана из 28 пунктов, был еще один документ: какие гарантии безопасности США предлагают Украине

Украина на прошлой неделе получила от Соединенных Штатов Америки два проекта документов. Это план с 28 пунктов, которые уже опубликовали СМИ. Однако этот документ не считают окончательным. Он был передан украинской стороне для обсуждения.

США предлагают Украине гарантии безопасности. Фото: из открытых источников

Другой документ называется "Рамочное соглашение о гарантиях безопасности для Украины". Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Соглашение сформулировано "по модели принципов статьи 5 НАТО". По данным источников документ содержит три пункта.

Первый предполагает, что в случае повторной вооруженной атаки со стороны РФ на Украину президент США может применить вооруженные силы, разведывательную и логистическую поддержку, экономические и дипломатические действия и другие шаги, которые будут признаны целесообразными.

Второй пункт предусматривает, что страны НАТО вместе с Францией, Великобританией, Германией, Польшей и Финляндией обязуются действовать согласованно с США.

В третьем пункте говорится, что это рамочное соглашение будет действовать в течение десяти лет с возможностью его продления.

По данным источников издания, рамочное соглашение о гарантиях безопасности для Украины также не является окончательным, вероятно, его планируется откорректировать.

Как сообщал портал "Комментарии", пока американские и украинские переговорщики заняты обновлением мирного плана Дональда Трампа, в Вашингтоне и Брюсселе нарастает неразбериха вокруг происхождения 28-пунктного мирного плана. Все больше политиков заявляют: документ может быть не продуктом администрации Дональда Трампа, а фактически российским "списком хотелок", созданным близким союзником Владимира Путина.

Издание "Комментарии" также писало, что представители Украины и США в результате обсуждений в Женеве 23 ноября разработали обновленное и усовершенствованное мирное рамочное соглашение. Участники встречи подтвердили, что любое будущее соглашение должно полностью поддерживать суверенитет Украины и обеспечивать устойчивый и справедливый мир.