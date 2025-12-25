Одна людина загинула, є поранені: росіяни завдали цинічного удару по евакуаційній місії

У Костянтинівській громаді на Донеччині російські окупанти завдали удару дроном по евакуаційній місії, яка допомагала людям виїхати на безпечні території.

Костянтинівка Донецької області. Фото: з відкритих джерел

Внаслідок атаки один цивільний загинув, ще двоє людей поранені, повідомив керівник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

За його словами, на території громади росіяни продовжують застосовувати тактику цілеспрямованого полювання на людей, використовуючи ударні FPV-дрони в житлових кварталах.

"Одна цивільна людина загинула внаслідок влучання ворожого дрона на оптоволокні. Його життя обірвалося миттєво через прицільний удар агресора. Ще двоє осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Постраждалих оперативно доправили до міської лікарні міста Дружківки, де їм наразі надають усю необхідну медичну допомогу", — зазначив Горбунов.

Голова МВА наголосив, що в момент атаки постраждалі займалися вивезенням людей із небезпечних зон. Це була чергова евакуаційна місія, покликана врятувати життя мешканців громади.

"Під ворожий вогонь також потрапив легковий автомобіль громадської організації "Краматорське об’єднання волонтерів". Цей транспорт щоденно здійснював евакуацію мирних мешканців, вивозячи людей із найнебезпечніших зон. Руйнувань житлового фонду під час цього обстрілу не зафіксовано", — додав Горбунов.

За його словами, правоохоронні органи документують злочини російських загарбників. У МВА також наголошують, що безпечних місць у громаді не залишилося.

"Ворог полює на цивільний транспорт і звичайних перехожих. Найкращий спосіб захистити себе та своїх рідних — це евакуація до більш безпечних регіонів", — наголосив Горбунов.

Як повідомляв портал "Коментарі", у серпні терористична Росія завдала удару по супермаркету у Костянтинівці Донецької області, у якому, зазвичай, є багато відвідувачів. Росіяни обстріляли місто зі ствольної артилерії, влучили у супермаркет. Це був черговий цілеспрямований удар по місцю скупчення людей.