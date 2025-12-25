logo

Один человек погиб, есть раненые: россияне нанесли циничный удар по эвакуационной миссии
Один человек погиб, есть раненые: россияне нанесли циничный удар по эвакуационной миссии

На территории города россияне продолжают применять тактику целенаправленной охоты на людей, используя ударные FPV-дроны.

25 декабря 2025, 17:06
Автор:
Маламура Сергій

В Константиновской громаде Донецкой области российские оккупанты нанесли удар дроном по эвакуационной миссии, которая помогала людям выехать на безопасные территории.

Один человек погиб, есть раненые: россияне нанесли циничный удар по эвакуационной миссии

Константиновка Донецкой области. Фото: из открытых источников

В результате атаки один гражданский погиб, еще два человека ранены, сообщил руководитель Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.

По его словам, на территории громады россияне продолжают применять тактику целенаправленной охоты на людей, используя ударные FPV-дроны в жилых кварталах.

"Один гражданский человек погиб в результате попадания вражеского дрона на оптоволокне. Его жизнь оборвалась мгновенно из-за прицельного удара агрессора. Еще два человека получили телесные повреждения разной степени тяжести. Пострадавших оперативно доставили в городскую больницу города Дружковки, где им оказывают всю необходимую медицинскую помощь", — отметил Горбунов.

Глава ГВА подчеркнул, что в момент атаки пострадавшие занимались вывозом людей из опасных зон. Это была очередная эвакуационная миссия, призванная спасти жизнь жителей громады.

"Под вражеский огонь также попал легковой автомобиль общественной организации Краматорское объединение волонтеров. Этот транспорт ежедневно осуществлял эвакуацию мирных жителей, вывозя людей из самых опасных зон. Разрушения жилищного фонда во время этого обстрела не зафиксированы", — добавил Горбунов.

По его словам, правоохранительные органы документируют преступления российских захватчиков. В ГВА также отмечают, что безопасных мест в громаде не осталось.

"Враг охотится на гражданский транспорт и обычных прохожих. Лучший способ защитить себя и своих родных – это эвакуация в более безопасные регионы", — подчеркнул Горбунов.

Как сообщал портал "Комментарии", в августе террористическая Россия нанесла удар по супермаркету в Константиновке Донецкой области, в котором обычно есть много посетителей. Россияне обстреляли город из ствольной артиллерии, попали в супермаркет. Это был очередной целенаправленный удар по месту скопления людей.



Источник: https://www.facebook.com/sergij.gorbunov.197981
