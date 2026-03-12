logo_ukra

Один із найбільших нафтових вузлів на півдні РФ у вогні: перші деталі операції
Один із найбільших нафтових вузлів на півдні РФ у вогні: перші деталі операції

Завдання виконали спеціальні безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ

12 березня 2026, 12:06
Дрони СБУ завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Тихорецьк" у Краснодарському краї РФ. Це один із ключових вузлів постачання нафти на півдні країни-агресора. 

Один із найбільших нафтових вузлів на півдні РФ у вогні: перші деталі операції

Ураження нафтової інфраструктури у Тихорецьку РФ. Фото: з відкритих джерел

Поставлене завдання виконали спеціальні безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ. Після влучання розпочалася масштабна пожежа. Швидше за все вогонь охопив резервуари з паливом. Атаку підтвердила й російська влада, додавши, що на місце події залучено 26 одиниць техніки для гасіння.

Посилаючись на джерела в СБУ низка ЗМІ повідомляє, що операція по Тихорецьку є логічним продовженням ударів по нафтовій інфраструктурі ворога, які створюють перебої в постачанні нафтопродуктів до портів, змушують росіян змінювати логістичні маршрути та послаблюють її військові й економічні можливості вести війну.

У СБУ також акцентували, що не так давно відбувся потужний удар по нафтовій інфраструктурі порту Новоросійськ.

"Сьогоднішнє ж ураження Тихорецького нафтового хабу, який є єдиною гілкою постачання нафтопродуктів до Новоросійська, стало відчутним ударом по нафтовій логістиці ворога. Такі системні спецоперації СБУ створюють перебої в постачанні, ускладнюють транспортування нафтопродуктів до портів і змушують ворога змінювати логістичні маршрути. У комплексі це послаблює як військові можливості росії, так і її економічну спроможність вести війну", — повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ніч на 12 березня в Тихорецькому районі Краснодарського краю Росії безпілотники атакували нафтобазу, пожежа охопила 150 квадратних метрів. Про це повідомляє оперштаб Краснодарського краю.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у ніч на 11 березня було атаковано тимчасово окупований Маріуполь, а також низку російських міст. Після обстрілу виникли пожежі.



