Один із найбільших нафтових вузлів на півдні РФ у вогні: перші деталі операції

Кравцев Сергей
Дрони СБУ завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Тихорецьк" у Краснодарському краї РФ. Це один із ключових вузлів постачання нафти на півдні країни-агресора.
Ураження нафтової інфраструктури у Тихорецьку РФ. Фото: з відкритих джерел
Поставлене завдання виконали спеціальні безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ. Після влучання розпочалася масштабна пожежа. Швидше за все вогонь охопив резервуари з паливом. Атаку підтвердила й російська влада, додавши, що на місце події залучено 26 одиниць техніки для гасіння.
Посилаючись на джерела в СБУ низка ЗМІ повідомляє, що операція по Тихорецьку є логічним продовженням ударів по нафтовій інфраструктурі ворога, які створюють перебої в постачанні нафтопродуктів до портів, змушують росіян змінювати логістичні маршрути та послаблюють її військові й економічні можливості вести війну.
У СБУ також акцентували, що не так давно відбувся потужний удар по нафтовій інфраструктурі порту Новоросійськ.
