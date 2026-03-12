Один из самых крупных нефтяных узлов на юге РФ в огне: первые детали операции

Дроны СБУ нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Тихорецк" в Краснодарском крае РФ. Это один из ключевых узлов поставки нефти на юге страны-агрессора.

Поражение нефтяной инфраструктуры в Тихорецкой РФ. Фото: из открытых источников

Поставленную задачу выполнили специальные беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ. После попадания начался масштабный пожар. Скорее всего, огонь охватил резервуары с топливом. Атаку подтвердили и российские власти, добавив, что на место происшествия привлечены 26 единиц техники для тушения.

Ссылаясь на источники в СБУ, ряд СМИ сообщает, что операция по Тихорецку является логическим продолжением ударов по нефтяной инфраструктуре врага, которые создают перебои в поставках нефтепродуктов в порты, заставляют россиян изменять логистические маршруты и ослабляют ее военные и экономические возможности вести.

В СБУ также акцентировали, что недавно произошел мощный удар по нефтяной инфраструктуре порта Новороссийск.

"Сегодня же поражение Тихорецкого нефтяного хаба, являющегося единственной ветвью поставок нефтепродуктов в Новороссийск, стало ощутимым ударом по нефтяной логистике врага. Такие системные спецоперации СБУ создают перебои в снабжении, затрудняют транспортировку нефтепродуктов в порты и заставляют врага менять логистические маршруты. В комплексе это ослабляет как военные возможности России, так и ее экономическую способность вести войну", — сообщил информированный источник в СБУ.

Читайте на портале "Комментарии" — в ночь на 12 марта в Тихорецком районе Краснодарского края России беспилотники атаковали нефтебазу, пожар охватил 150 квадратных метров. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 11 марта был атакован временно оккупированный Мариуполь, а также ряд российских городов. После обстрела произошли пожары.