Один из самых крупных нефтяных узлов на юге РФ в огне: первые детали операции

Кравцев Сергей
Дроны СБУ нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Тихорецк" в Краснодарском крае РФ. Это один из ключевых узлов поставки нефти на юге страны-агрессора.
Поражение нефтяной инфраструктуры в Тихорецкой РФ. Фото: из открытых источников
Поставленную задачу выполнили специальные беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ. После попадания начался масштабный пожар. Скорее всего, огонь охватил резервуары с топливом. Атаку подтвердили и российские власти, добавив, что на место происшествия привлечены 26 единиц техники для тушения.
Ссылаясь на источники в СБУ, ряд СМИ сообщает, что операция по Тихорецку является логическим продолжением ударов по нефтяной инфраструктуре врага, которые создают перебои в поставках нефтепродуктов в порты, заставляют россиян изменять логистические маршруты и ослабляют ее военные и экономические возможности вести.
В СБУ также акцентировали, что недавно произошел мощный удар по нефтяной инфраструктуре порта Новороссийск.
