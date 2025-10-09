Одещина у страшному вогні: рятувальники і влада шокували наслідками звірств росіян

У ніч на 8 жовтня Росія здійснила масовану атаку дронами-камікадзе по Одеській області. Попри роботу сил ППО, безпілотники завдали ударів по цивільних та інфраструктурних об'єктах, спричинивши масштабні пожежі та руйнування. Про це повідомили в ДСНС України та голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Фото: з відкритих джерел

За словами Кіпера, більшість ворожих БПЛА було знищено, проте кілька влучань спричинили серйозні наслідки. Вогонь охопив два приватні будинки, адміністративну будівлю, автозаправку та територію порту. У порту зайнялися контейнери з рослинною олією та пелетами з деревини. Ще чотири будинки зазнали пошкоджень.

"Цивільна, портова та енергетична інфраструктура зазнали ураження. Внаслідок атаки постраждали п’ятеро людей, їм надається медична допомога", — повідомив Кіпер.

Унаслідок атаки понад 30 тисяч мешканців залишилися без електроенергії.

До ліквідації наслідків було залучено 83 рятувальники, 18 одиниць техніки, пожежного робота ДСНС, а також чотирьох добровольців. Гасіння тривало в складних умовах.

Крім того, було зафіксовано окрему атаку по Одеському району: пошкоджено скління адмінбудівлі об'єкта цивільної інфраструктури та господарське приміщення.

Варто зазначити, що останніми тижнями російські війська активізували повітряні атаки по півдню України, особливо по Одещині, використовуючи дрони Shahed і ракети різного типу.

