В ночь на 8 октября Россия совершила массированную атаку дронами-камикадзе по Одесской области. Несмотря на работу сил ПВО, беспилотники нанесли удары по гражданским и инфраструктурным объектам, нанеся масштабные пожары и разрушения. Об этом сообщили в ГСЧС Украины и глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Фото: из открытых источников

По словам Кипера, большинство вражеских БПЛА было уничтожено, однако несколько попаданий повлекли за собой серьезные последствия. Огонь охватил два частных дома, административное здание, автозаправку и территорию порта. В порту загорелись контейнеры с растительным маслом и пеллетами из древесины. Еще четыре дома получили повреждения.

"Гражданская, портовая и энергетическая инфраструктура потерпели поражение. В результате атаки пострадали пять человек, им оказывается медицинская помощь", — сообщил Кипер.

В результате атаки более 30 тысяч жителей остались без электроэнергии.

К ликвидации последствий были привлечены 83 спасателя, 18 единиц техники, пожарного работа ГСЧС, а также четыре добровольца. Тушение продолжалось в сложных условиях.

Кроме того, была зафиксирована отдельная атака по Одесскому району: повреждено остекление админздания объекта гражданской инфраструктуры и хозяйственное помещение.

Стоит отметить, что в последние недели российские войска активизировали воздушные атаки по югу Украины, особенно по Одесщине, используя дроны Shahed и ракеты разного типа.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что Бельгия очертила четкие "красные линии" по плану Еврокомиссии о финансировании кредита для Украины на 140 миллиардов евро за счет доходов от замороженных российских активов. В частности, Брюссель требует четких гарантий, что все риски на сумму более 170 млрд евро будут разделены между странами ЕС.