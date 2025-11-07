logo_ukra

Одещина не може оговтатися після небаченої атаки РФ: таких масштабів ще не було
Одещина не може оговтатися після небаченої атаки РФ: таких масштабів ще не було

Удар по об'єктах інфраструктури спричинив пожежі, які рятувальники швидко загасили.

Одещина знову опинилася під атаками російських безпілотників. У ніч проти 7 листопада ворог обстріляв енергетичну інфраструктуру регіону, повідомив голова ОДА Олег Кіпер.

Одещина не може оговтатися після небаченої атаки РФ: таких масштабів ще не було

Фото: з відкритих джерел

За даними очільника області, більшість БпЛА були знищені силами ППО, проте деякі дрони влучили у критичні об’єкти. Внаслідок ударів постраждали складські приміщення та адміністративна будівля, а на території об’єктів виникли пожежі, які рятувальники швидко ліквідували.

"Пошкоджень зазнали будівлі та складське приміщення. На щастя, загиблих і постраждалих немає", – уточнили у ДСНС. 

Також після опівночі 7 листопада під обстріл потрапила Чугуївська громада на Харківщині. Тут ворожі ударні БпЛА спричинили загоряння поштового відділення, станції технічного обслуговування та будівлі навчального закладу.

Попередньої ночі, 6 листопада, обстріли зафіксували і в Запоріжжі. Внаслідок удару пошкоджено вікна житлових будинків та дитячого садка, постраждалих не було. Тоді окупанти використали 135 ударних безпілотників типів Shahed, Гербера та інших. Сили ППО знищили або подавили 108 дронів, водночас 27 БпЛА досягли цілей на 13 об’єктах по всій Україні.

Як вже писали "Коментарі", білоруський правитель Олександр Лукашенко зробив несподівану заяву, закликавши громадян України розглядати можливість роботи на білоруських підприємствах. Це відбулося на тлі відтоку білорусів із власної країни, що створює певний парадокс: він запрошує приїжджати українців, тоді як самі білоруси масово залишають рідну країну у пошуках кращих умов життя за кордоном.



