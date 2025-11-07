Одесщина не может прийти в себя после невиданной атаки РФ: таких масштабов еще не было

Одесщина снова очутилась под атаками российских беспилотников. В ночь на 7 ноября враг обстрелял энергетическую инфраструктуру региона, сообщил председатель ОГА Олег Кипер.

Фото: из открытых источников

По данным главы области, большинство БПЛА были уничтожены силами ПВО, однако некоторые дроны попали в критические объекты. В результате ударов пострадали складские помещения и административное здание, а на территории объектов возникли пожары, которые спасатели быстро ликвидировали.

" Повреждения получили здание и складское помещение. К счастью, погибших и пострадавших нет " , – уточнили в ГСЧС.

Также после полуночи 7 ноября под обстрел попала Чугуевская община в Харьковской области. Здесь вражеские ударные БПЛА повлекли загорание почтового отделения, станции технического обслуживания и здания учебного заведения.

Накануне, 6 ноября, обстрелы зафиксировали и в Запорожье. В результате удара повреждены окна жилых домов и детского сада, пострадавших не было. Тогда оккупанты использовали 135 ударных беспилотников типов Shahed, Гербера и других. Силы ПВО уничтожили или подавили 108 дронов, в то же время 27 БПЛА достигли целей на 13 объектах по всей Украине.

