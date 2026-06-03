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Очільник НАТО Марк Рютте звернувся до росіян, яких затягують на війну проти України

Залишать помирати в багнюці: голова НАТО озвучив жорстоку реальність для російських чоловіків перед мобілізацією

3 червня 2026, 19:17
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Недилько Ксения

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте виступив із прямим та безкомпромісним закликом до громадян Російської Федерації чоловічої статі, яких кремлівська влада намагається завербувати для участі у бойових діях проти України. Посадовець детально описав умови, з якими стикаються новобранці, та попередив їх про справжню ціну кремлівської пропаганди.

Очільник НАТО Марк Рютте звернувся до росіян, яких затягують на війну проти України

Марк Рютте. Фото з відкритих джерел

"Вам нав'язують невигідну угоду. Чоловіки на кшталт вас, які йдуть у бій, не проходитимуть навчання. Спорядження, яке вони нададуть вам, буде якісно невідповідним", — наголосив очільник Північноатлантичного альянсу, розвіюючи міфи про високу підготовку армії РФ.

Генсек акцентував на тому, що командування окупаційних військ ставиться до свого особового складу виключно як до розхідного матеріалу. На полі бою на мобілізованих росіян чекає повна відсутність належної медичної допомоги та евакуації, а командування просто заплющує очі на колосальні людські втрати.

"Є дуже високий шанс, що ви помрете або отримаєте поранення, поки перебуваєте там. І є ймовірність, що якщо вас поранять, вас залишать страждати в багнюці та помирати", — змалював реальну картину з фронту Рютте.

На завершення свого звернення керівник Альянсу закликав потенційних російських солдатів замислитися над сухою статистикою втрат, яку щодня публікують військові відомства. Він підкреслив, що за цифрами у звітах стоять реальні долі людей, і кожен, хто погодиться взяти зброю до рук, ризикує стати частиною цього списку.

"Тому, коли ми говоримо о десятках тисяч російських загиблих, це не абстракція. Це, ймовірно, будете ви", — резюмував Марк Рютте.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський оголосив про свою готовність невідкладно сісти за стіл переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним, аби знайти рішення для припинення воєнних дій. Таку гучну заяву глава держави зробив під час спілкування з журналістами.



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