Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступил с прямым и бескомпромиссным призывом к гражданам Российской Федерации мужского пола, которых кремлевские власти пытаются завербовать для участия в боевых действиях против Украины. Чиновник подробно описал условия, с которыми сталкиваются новобранцы, и предупредил их о настоящей цене кремлевской пропаганды.

Марк Рютте. Фото из открытых источников

"Вам навязывают невыгодное соглашение. Мужчины типа вас, которые идут в бой, не будут проходить обучение. Снаряжение, которое они предоставят вам, будет качественно неподходящим", — подчеркнул глава Североатлантического альянса, развеивая мифы о высокой подготовке армии РФ.

Генсек акцентировал внимание на том, что командование оккупационных войск относится к своему личному составу исключительно как к расходному материалу. На поле боя мобилизованных россиян ждет полное отсутствие должной медицинской помощи и эвакуации, а командование просто закрывает глаза на колоссальные человеческие потери.

"Есть очень высокий шанс, что вы умрете или получите ранение, пока находитесь там. И есть вероятность, что если вас ранят, вас оставят страдать в грязи и умирать", — изобразил реальную картину с фронта Рютте.

В завершение своего обращения руководитель Альянса призвал потенциальных российских солдат задуматься над сухой статистикой потерь, которую каждый день публикуют военные ведомства. Он подчеркнул, что за цифрами в отчетах стоят реальные судьбы людей, и каждый, кто согласится взять оружие в руки, рискует стать частью этого списка.

"Поэтому когда мы говорим о десятках тысяч российских погибших, это не абстракция. Это, вероятно, вы будете", — резюмировал Марк Рютте.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Украины Владимир Зеленский объявил о своей готовности безотлагательно сесть за стол переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы найти решение для прекращения военных действий. Такое громкое заявление глава государства сделал во время общения с журналистами.