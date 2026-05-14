logo_ukra

BTC/USD

81545

ETH/USD

2305.53

USD/UAH

43.96

EUR/UAH

51.44

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Очільник Держдепу США зробив заяву про ЗСУ: як він назвав українську армію
commentss НОВИНИ Всі новини

Очільник Держдепу США зробив заяву про ЗСУ: як він назвав українську армію

Визнання у Вашингтоні: Марко Рубіо заявив, що тактика України змінила уявлення про сучасну війну, а втрати ворога перевищують українські уп'ятеро

14 травня 2026, 18:11
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

На сьогоднішній день українське військо здобуло статус найбоєздатнішого на європейському континенті. Відповідну заяву зробив державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо, офіційно визнавши, що "Збройні сили України зараз є найсильнішою та найпотужнішою армією Європи".

Очільник Держдепу США зробив заяву про ЗСУ: як він назвав українську армію

Марко Рубіо

Глава американського дипломатичного відомства підкреслив, що в умовах протистояння агресору сили оборони продемонстрували надзвичайний рівень інновацій. За його словами, "українці створили нові тактики, техніку й технології", що дозволило їм вибудувати абсолютно унікальну модель ведення бойових дій та "сформувати унікальну гібридну асиметричну війну".

Окремо Марко Рубіо звернув увагу на ефективність дій українських захисників та масштабне виснаження окупаційних сил на полі бою. Керівник Держдепартаменту США зазначив, що загарбники зазнають катастрофічних збитків у живій силі, вказавши, що "російська армія щомісяця втрачає у п’ять разів більше солдатів".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що американський винахідник та підприємець Ілон Маск став одним із головних героїв обговорень у соціальних мережах під час свого візиту до Китаю у складі делегації президента США Дональда Трампа. Поки інші високопосадовці та учасники зустрічі вишикувалися і, ймовірно, збиралися для спільного фото, засновник SpaceX обрав зовсім інше заняття.

Замість офіційного позування техномільярдер США почав активно фіксувати на камеру свого смартфона все навколо, демонструючи при цьому щиру радість. За свідченнями очевидців та користувачів мережі, бізнесмен робив це "з по-дитячому захопленим обличчям".



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини