Очільник Держдепу США зробив заяву про ЗСУ: як він назвав українську армію

На сьогоднішній день українське військо здобуло статус найбоєздатнішого на європейському континенті. Відповідну заяву зробив державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо, офіційно визнавши, що "Збройні сили України зараз є найсильнішою та найпотужнішою армією Європи".

Марко Рубіо

Глава американського дипломатичного відомства підкреслив, що в умовах протистояння агресору сили оборони продемонстрували надзвичайний рівень інновацій. За його словами, "українці створили нові тактики, техніку й технології", що дозволило їм вибудувати абсолютно унікальну модель ведення бойових дій та "сформувати унікальну гібридну асиметричну війну".

Окремо Марко Рубіо звернув увагу на ефективність дій українських захисників та масштабне виснаження окупаційних сил на полі бою. Керівник Держдепартаменту США зазначив, що загарбники зазнають катастрофічних збитків у живій силі, вказавши, що "російська армія щомісяця втрачає у п’ять разів більше солдатів".

