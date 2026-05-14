Глава Госдепа США сделал заявление о ВСУ: как он назвал украинскую армию

Признание в Вашингтоне: Марко Рубио заявил, что тактика Украины изменила представление о современной войне, а потери врага превышают украинские пять раз

14 мая 2026, 18:11
Недилько Ксения

На сегодняшний день украинское войско получило статус боеспособного на европейском континенте. Соответствующее заявление сделал государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио, официально признав, что "Вооруженные силы Украины сейчас сильнейшая и мощная армия Европы".

Марко Рубио

Глава американского дипломатического ведомства подчеркнул, что в условиях противостояния агрессору силы обороны продемонстрировали чрезвычайный уровень инноваций. По его словам, "украинцы создали новые тактики, технику и технологии", что позволило им выстроить совершенно уникальную модель ведения боевых действий и "сформировать уникальную гибридную асимметричную войну".

Отдельно Марко Рубио обратил внимание на эффективность действий украинских защитников и масштабное истощение оккупационных сил на поле боя. Руководитель Госдепартамента США отметил, что захватчики терпят катастрофический ущерб в живой силе, указав, что "российская армия ежемесячно теряет в пять раз больше солдат".

