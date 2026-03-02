“Очі” ворога осліпли: ЗСУ вдарили по ключових РЛС і центру космічного зв’язку в Криму

У ніч на 2 березня Сили оборони України завдали ударів по низці важливих військових об’єктів на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Нічні удари по Криму та Донбасу: під прицілом – радіолокація і підрозділ радіорозвідки ворога

Під ураження потрапив центр дальнього космічного зв’язку в районі населеного пункту Вітине у тимчасово окупованому Криму. Також завдано удару по радіолокаційній станції “Подльот-К1” поблизу Виноградного.

Що відомо про цілі

РЛС “Подльот-К1” призначена для виявлення повітряних цілей на малих і надмалих висотах. Такі станції відіграють важливу роль у системі протиповітряної оборони, дозволяючи завчасно фіксувати рух ракет і безпілотників.

Центр дальнього космічного зв’язку використовується для координації та передачі сигналів, зокрема для військових потреб. Його ураження потенційно може вплинути на можливості управління й обміну даними.

Удари на Луганщині та Донеччині

Крім Криму, українські військові вразили кілька радіолокаційних станцій на тимчасово окупованій території Луганської області. Зокрема, йдеться про РЛС “Каста 2Е2” у районі населеного пункту Любиме та станцію “Ястреб А-В” біля Тополів.

Окрім цього, підрозділи Сил оборони завдали ударів по місцях зосередження особового складу підрозділу радіоелектронної розвідки “Рубікон” поблизу Керменчика на тимчасово окупованій території Донецької області та біля населеного пункту Кінські Роздори на ТОТ Запорізької області.

Чому це важливо

Радіолокаційні станції є елементами системи виявлення та супроводу цілей. Їх ураження може зменшити ефективність роботи протиповітряної оборони противника та ускладнити координацію військових дій.

Генеральний штаб ЗСУ наголошує, що робота з ослаблення військової інфраструктури противника триває. Офіційні деталі щодо масштабів пошкоджень та наслідків уточнюються.

