"Глаза" врага ослепли: ВСУ ударили по ключевым РЛС и центру космической связи в Крыму

В ночь на 2 марта Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов на временно оккупированных территориях. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины .

Ночные удары по Крыму и Донбассу: под прицелом – радиолокация и подразделение радиоразведки врага

Под поражение попал центр дальней космической связи в районе населенного пункта Витино во временно оккупированном Крыму. Также нанесен удар по радиолокационной станции Подлет-К1 близ Виноградного.

Что известно о целях

РЛС Подлет-К1 предназначена для выявления воздушных целей на малых и сверхмалых высотах. Такие станции играют немаловажную роль в системе противовоздушной обороны, позволяя заблаговременно фиксировать движение ракет и беспилотников.

Центр космической связи используется для координации и передачи сигналов, в частности для военных нужд. Его поражение потенциально может повлиять на возможности управления и обмена данными.

Удары на Луганщине и Донбассе

Кроме Крыма украинские военные поразили несколько радиолокационных станций на временно оккупированной территории Луганской области. В частности, речь идет о РЛС Каста 2Е2 в районе населенного пункта Любиме и станции Ястреб А-В возле Тополей.

Кроме этого, подразделения Сил обороны нанесли удары по местам сосредоточения личного состава подразделения радиоэлектронной разведки "Рубикон" вблизи Керменчика на временно оккупированной территории Донецкой области и возле населенного пункта Конские Раздоры на ТОТ Запорожской области.

Почему это важно

Радиолокационные станции являются элементами системы обнаружения и сопровождения целей. Их поражение может снизить эффективность работы противовоздушной обороны противника и усложнить координацию военных действий.

Генеральный штаб ВСУ отмечает, что работа по ослаблению военной инфраструктуры противника продолжается. Официальные детали масштабов повреждений и последствий уточняются.

