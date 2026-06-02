Обстріли України стануть в рази страшнішими: названо два страшних сценарії

Російська армія не планує зменшувати інтенсивність ракетних і дронових атак по території України, а навпаки — може наростити їх у найближчій перспективі. Про це в інтерв’ю "РБК-Україна" розповів військовий експерт та представник Сил територіальної оборони ЗСУ Олександр Мусієнко.

За його оцінкою, нині розглядаються два основні варіанти розвитку ворожих ударів. Перший передбачає ескалацію вже в літній період. У такому разі Росія може спробувати завдати додаткових ударів по енергетичній інфраструктурі України саме під час підвищених навантажень на систему. Йдеться про період активного використання електроенергії для охолодження приміщень, що вже мало місце в попередні роки.

Другий сценарій полягає у тимчасовому зменшенні інтенсивності атак із накопиченням ракетних запасів до осені. За словами експерта, це може дати ворогу змогу підготуватися до нової хвилі обстрілів у період старту опалювального сезону. У такому разі можливий перерозподіл ударів: менше застосування балістичних ракет і більше використання дронів-камікадзе, що дозволить Росії зберігати власні запаси високоточної зброї.

Мусієнко також припускає, що восени інтенсивність атак може зрости на тлі можливих спроб активізації переговорних процесів, оскільки Росія традиційно намагається посилювати військовий тиск у такі періоди.

Водночас експерт підкреслив, що Росія не досягає своїх стратегічних цілей на фронті. За його словами, російські війська зазнають значних втрат, а українські удари по їхніх логістичних і тилових об’єктах поступово посилюються. Це ускладнює можливості противника для ведення довготривалих наступальних операцій.

Окремо він зазначив, що Кремль і надалі робить ставку на терор проти цивільного населення, намагаючись демонструвати силу як внутрішній аудиторії, так і зовнішньому світу. Інших ефективних інструментів впливу, окрім подібних атак, Росія фактично не має.

