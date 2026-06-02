Главная Новости Общество Война с Россией Обстрелы Украины станут в разы страшнее: названы два страшных сценария
Обстрелы Украины станут в разы страшнее: названы два страшных сценария

Эксперт подчеркнул, что российские войска не способны достичь своих стратегических целей на фронте.

2 июня 2026, 16:20
Клименко Елена

Российская армия не планирует сбавлять интенсивность ракетных и дроновых атак по территории Украины, а наоборот — может нарастить их в ближайшей перспективе. Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал военный эксперт и представитель Сил территориальной обороны ВСУ Александр Мусиенко.

По его оценке, сейчас рассматриваются два основных варианта развития вражеских ударов. Первый предполагает эскалацию уже в летний период. В таком случае Россия может попытаться нанести дополнительные удары по энергетической инфраструктуре Украины именно во время повышенных нагрузок на систему. Речь идет о периоде активного использования электроэнергии для охлаждения помещений, что уже имело место в предыдущие годы.

Второй сценарий состоит во временном уменьшении интенсивности атак с накоплением ракетных запасов к осени. По словам эксперта, это может позволить врагу подготовиться к новой волне обстрелов в период старта отопительного сезона. В таком случае возможно перераспределение ударов: меньшее применение баллистических ракет и большее использование дронов-камикадзе, что позволит России хранить собственные запасы высокоточного оружия.

Мусиенко также предполагает, что осенью интенсивность атак может возрасти на фоне возможных попыток активизации переговорных процессов, поскольку Россия обычно пытается усиливать военное давление в такие периоды.

В то же время эксперт подчеркнул, что Россия не достигает своих стратегических целей на фронте. По его словам, российские войска несут значительные потери, а украинские удары по их логистическим и тыловым объектам постепенно усиливаются. Это усложняет возможности противника для ведения длительных наступательных операций.

Отдельно он отметил, что Кремль и дальше делает ставку на террор против гражданского населения, пытаясь демонстрировать силу как внутренней аудитории, так и внешнему миру. Других эффективных инструментов влияния, кроме подобных атак, у России фактически нет.

Портал "Комментарии" уже писал , что поддержка Украины и продвижение переговорного процесса по ее вступлению в Европейский Союз остаются среди ключевых задач европейского сообщества. Такую позицию озвучил федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Петером Мадяром в Берлине.



